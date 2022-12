Wir folgen dem Stern

Mit Kindern Weihnachten feiern, das ist das Motto vom Kindersingkreis Kids Forever unter der künstlerischen Leitung von Benjamin Rindlisbacher. Bereits zum 15. Mal findet die Veranstaltung in Kärnten statt. Heuer steht das neu inszenierte Musical "Wir folgen dem Stern" auf dem Programm, bei dem über 50 Kinder mitwirken.

Vom Weihnachtsmusical für die ganze Familie gibt es in Oberkärnten insgesamt drei Vorstellungen. Die erste erfolgt am Mittwoch, dem 21. Dezember um 9.30 Uhr im Kultursaal in Obervellach. Am Heiligen Abend, dem 24. Dezember hat man um 11 und um 14 Uhr im Stadtsaal in Spittal die Möglichkeit das Musical zu besuchen.

Eintritt sind freiwillige Spenden.

Musikschule Hermagor

Am Mittwoch, dem 21. Dezember laden die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Hermagor zum Weihnachtskonzert. Ab 18.30 Uhr stehen sie im Stadtsaal Hermagor auf der Bühne.

Open doors

Die HLW Spittal, in der Zernattostraße 2, öffnet am Donnerstag, dem 22. Dezember von 17 bis 20 Uhr ihre Türen und gibt einen Einblick in die Angebote und den Schulalltag. Vorgestellt werden die ein- bzw. dreijährige Fachschule Wirtschaft/Soziales, der dreijährige Aufbaulehrgang und die fünfjährige Höhere Lehranstalt. Erstmals wird auch die neu eingerichtete Ausbildungsform "Fachschule für Sozialberufe" real präsentiert.

Weiters kann man eine Zeitreise mit HLW-Absolventen unternehmen und es werden Aktivitäten zur Nachhaltigkeit, Europa und der Demokratie vorgestellt.

Schülerinnen der HLW Spittal laden zum Tag der offenen Tür © KK/HLW

Spittaler Weihnachtsdorf

Heute Montag, dem 19. Dezember können sich Kinder im Stadtpark in Spittal in der Himmelswerkstatt von 14 bis 18 Uhr kreativ betätigen. Ab 18 Uhr spielt das Ensemble "Blechgröstl".

Während der Adventzeit gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit regionalen Ensembles, Chören und Bands ab 18 Uhr. Kinder können täglich von 14 bis 18 Uhr in der Himmelswerkstatt basteln und die heimischen Wirte sind mit Glühwein, -most und Teespezialitäten sowie Kulinarik vertreten.

Geöffnet ist der Markt von Montag bis Sonntag, jeweils von 12 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr. Handwerksstände von 12 bis 19.30 Uhr. Ausnahmen: 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr.

Besinnlicher Adventabend

Am Katschberg findet am Freitag, dem 23. Dezember im Hotel "Das Katschberg" um 20 Uhr ein besinnlicher Adventabend statt. Bei freiem Eintritt sind das Doppelquartett der Freiwilligen Feuerwehr Obermillstatt, das Ensemble "Die Hoaglkröpf", Carmen Aschbacher mit der Harfe, eine Bläsergruppe der Trachtenkapelle Katschtal, die Saitnklong Diandln, das Harmonika-Duo Lorenz & Elias sowie Weihnachtsgeschichten von Margarethe Jeßner mit dabei.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin