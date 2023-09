Käsefest

25 Jahre alles Käse. So lautet das Motto im oberen Gailtal. Ein Wochenende voller köstlicher Milchprodukte, regionaler Kulinarik und Kärntner Volkskultur wartet auf Besucher.

Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, den 23. September um 10 Uhr mit dem offiziellen Käseanschnitt und einem Festumzug in Kötschach-Mauthen statt.

Auch am Sonntag, den 24. September sorgt ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein für gute Unterhaltung. Ein Sonderzug der Nostalgiebahn Kärnten bringt die Festbesucher von Villach über Arnoldstein und Hermagor bis zum Kästefest.

Tag des Denkmals

Im Rahmen 100 Jahre Österreichisches Denkmalschutzgesetz öffnen am Sonntag, den 24. September viele Objekte ihre Türen bei freiem Eintritt. Kärntenweit gibt es 16 Programmpunkte.

Maria Luggau feiert 10 Jahre Klostergarten. Am 22. September mit einem Kirchenkonzert " Die Sinfonie Gottes hören" um 20 Uhr in der Basilika. Weiters finden Fachvorträge am Samstag, den 23. September statt. Am Sonntag, den 24. September öffnet der Klostergarten seine Türen und Führungen finden statt.

Österreichs höchstgelegene Grabstätte das "Arnoldmausoleum" in Mallnitz kann besichtigt werden. Am Sonntag gibt es eine geführte Wanderung, ab 11 Uhr, Treffpunkt Ankogelbahn Talstation, von der Bergstation Ankogelbahn zum Mausoleum. Bei Schlechtwetter entfällt die Wanderung.

Ein Tag der offenen Grabung findet in Mühldorf statt. Führungen von 9 bis 16 Uhr beim Grabungsgelände und im Museum Argentum.

Die Burg Groppenstein in Obervellach öffnet den Burghof mit Führungen von 10 bis 16 Uhr.

Ein belebtes Denkmal gibt es in Rangersdorf mit dem Wirt zu Sankt Peter und dem Mauerspeicher. Am 24. September gibt es ein Konzert, ein Mölltaler Bäuerinnen-Café im Wirtsstadl und eine Lesung in der Fercherstube von 14 bis 17 Uhr.

Fest der Stimmen

Am Samstag, den 23. September findet das Fest der Stimmen in der Lodronschen Reitschule in Gmünd statt. Um 19.30 Uhr sind das Löwen Quintett, der MGV Kaning und Ambidravi Vocal zu hören.

Karten im Tourismusbüro Gmünd erhältlich. Tel. (04732) 2215-14

Keltenmarkt

Es war einmal.... Gallische Lieder, keltische Sagen, die Gladiatorengruppe Carnuntum, sowie die Keltengruppen aus Frög, Italien und der Schweiz sind beim 1. Keltenmarkt am Dorfplatz in Mühldorf zu sehen und zu hören.

Ab 11 Uhr werden Besucher in eine vergangene Zeit versetzt. Ab 17 Uhr spielt die Band Go Go Gorillo, danach gibt es eine Feuershow und eine Party im Wirtshaus Peharz. Freier Eintritt ins Museum Argentum.

Bonsaimuseum

Das Japanische Herbstfest "Shiki Sai Matsuri" findet am Samstag, den 23. September ab 15.30 Uhr mit Führung durch das Bonsaimuseum statt. Es besteht die Möglichkeit ein typisch japanisches Essen mit anschließender Nodate Teezeremonie zu genießen. Teilnahme nur mit Anmeldung bis 20. September möglich. Tel. 0664-181 47 80 oder japan@bonsai.at

