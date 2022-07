Vernissage

Am Montag, dem 18. Juli wird im Parkschlössl in Spittal um 19 Uhr die Ausstellung unter dem Titel "Reise mit Farben" eröffnet. Dabei präsentiert der Spittaler Hobbykünstler Peter Kohlweiß seine Werke. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage vom MGV Amlach.

Die Ausstellung ist von Dienstag, dem 19. bis Freitag, dem 29. Juli täglich von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen.

Hautschutzkampagne

Die Österreichische Gesundheitskasse lädt wieder zu ihrer alljährlichen Hautschutzkampagne. Bereits zum 22. Mal geben Fachärztinnen und Fachärzte wertvolle Tipps zum Thema Hautschutz und Hautkrebsvorsorge.

Am Dienstag, dem 19. Juli haben Besucher, im Strandbad Hermagor von 11 bis 13 Uhr und im Strandbad Millstatt von 15 bis 17 Uhr, die Möglichkeit eine hautmedizinische Beratung in Anspruch zu nehmen.

Wild-Kräuter im Sommer

Am Dienstag, dem 19. Juli können Interessierte die Kräuterwelt rund um den Biohof Liendl in Görtschach 3 in Millstatt mit Elisabeth Obweger erkunden. Nach dem Sammeln der Kräuter werden diese für Küche und Naturapotheke weiterverarbeitet.

Der Workshop dauert von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und es sind mindestens fünf und maximal 12 Teilnehmer erforderlich.

Anmeldung per WhatsApp unter Tel. 0650-972 15 83 oder per Mail an obweger.elisabeth@aon.at

Weitere Termine sind jeweils dienstags am 19. Juli, am 2., 16. und 30. August sowie am 13. und 27. September.

Alm-Erlebnis-Tag

Einen Hit für die ganze Familie verspricht der Alm-Erlebnis-Tag am Mittwoch, dem 20. Juli auf der Reisacher Jochalm im Gailtal. Neben einem Rundwanderweg auf der Alm, kann man bei der Käseherstellung dabei sein, oder selber Butter machen. Auch Wettmelken und Sensenmähen stehen auf dem Programm.

Treffpunkt ist die Marktgemeinde Kirchbach um 9 Uhr, es sind maximal 15 Teilnehmer möglich, die Auffahrt erfolgt mittels Fahrgemeinschaft. Anmeldung bis zum Vortag um 12 Uhr unter Tel. (04284) 228-0

Sommerkonzerte in Millstatt

Die Jugendmusikkapelle Millstätterberg spielt am Samstag, dem 23. Juni ab 19.30 Uhr im Seepark beim Musikpavillon in Millstatt. Den Ausschank übernimmt die Landjugend Millstätterberg. Der Eintritt ist frei.

Im Rahmen der Reihe Sommerkonzerte in Millstatt tritt die Jugendmusikkapelle Millstätterberg noch einmal am Samstag, dem 27. August auf. Weitere Konzerte finden am Montag, den 15. August mit der Bürgermusik Millstatt und am Samstag, dem 20. August mit der Big Band Gmünd statt. Die Veranstaltungen erfolgen alle im Seepark beim Musikpavillon und beginnen jeweils um 19.30 Uhr.

Melanie Joch

Zur Vernissage und einem Tag der offene Tür lädt Melanie Joch am Samstag, dem 23. Juli. Von 9 bis 18 Uhr steht die Tür für alle Interssierten in der Fratresstaße 43 in Spittal offen.

Gedenkwanderung 1944 in den Karnischen Alpen

Anlässlich des bevorstehenden Jahrestages des von Nazis und Faschisten angerichtetenen Massakers an der Zivilbevölkerung auf den italienischen Karnischen Almen veranstaltet der Verein Erinnern Gailtal eine Wanderung zur Gedenkkapelle auf die Promoser Alm und weiter nach Timau.

Die Wanderung findet am Sonntag, dem 24. Juli statt. Treffpunkt ist das Feuerwehrhaus Weidenburg in der Gemeinde Kötschach-Mauthen um 7 Uhr. Anmeldung bei Hannes Guggenberger unter Tel. 0660-350 32 71

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin