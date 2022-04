Gitarrenduo Crossing Strings

Im Rahmen der Reihe Guitarena tritt am Donnerstag, dem 28. April um 19.30 Uhr das Gitarrenduo "Crossing Strings" im Schloss Porcia in Spittal auf.

Die klassische Gitarristin Carina Maria Linder und der Fingerstylegitarrist Markus Schlesinger präsentieren einen abwechslungsreichen Mix aus selbstarrangierten klassischen, jazzigen und poppigen Ervergreens sowie verschüttete und wieder ausgegrabene musikalische Schätze.

Karten sind im Porcia Kartenbüro unter karten@porcia.at oder unter Tel. (04762) 420 20 erhältlich.

Keine Angst vor Digitalisierung

Am Donnerstag, dem 28. April findet im Gemeindesitzungssaal in Mühldorf um 19 Uhr ein Vortrag zum Thema "Digitalisierung" statt.

Referent Jürgen Karl spricht darüber, wo und warum digitale Entwicklung sinnvoll und notwendig ist. Außerdem geht er dabei auch auf Risiken und Chancen ein. Der Eintritt ist frei.

Fahrradversteigerung

Das Fundamt der Stadt Spittal versteigert am Freitag, dem 29. April "herrenlose" Fahrräder, die aufgefunden und von niemandem abgeholt wurden. Ab 16 Uhr kommen 32 Räder im Wirtschaftshof der Stadtgemeinde in der Forstgartenstraße 2 zum Ausrufungspreis von 10, 15 oder 20 Euro unter den Hammer. Von 15 bis 16 Uhr besteht die Möglichkeit, die Modelle zu besichtigen.

Außerdem werden "Black Boxes" mit Überraschungsinhalt versteigert. Die Pakete sind mit diversen Fundgegenständen der letzten Jahre befüllt. Die Bieter wissen bis zum Zuschlag nicht, was sie erwartet.

Die Stadtgemeinde Spittal versteigert gefundene Fahrräder © Sonstiges, KK/eggspress

Maibaumaufstellen

Die Altherren Baldramsdorf laden am Samstag, dem 30. April zum Maibaumaufstellen auf den Dorfplatz in Baldramsdorf. Das Programm startet ab 15.30 Uhr. Die neue Lichtsäule am Dorfplatz wird druch Künstler Heimo Luxbacher übergeben, Außerdem wirken der Chor der Dorfgemeinschaft und der Kindergarten mit. Anschließend sorgt die Gruppe "Jäckpot" für Livemusik.

Biken statt Tanken - autofrei durch Spittal

Am Samstag, dem 30, April findet in Spittal ein Rad-Aktionstag unter dem Motto "Biken statt Tanken" statt. Von 10 bis 15 Uhr ist die Tiroler Straße vom Burgplatz zum Egarter Platz für Autos gesperrt.

In diesem Bereich und auch im Stadtpark gibt es neben einem Radlerfrühstück ein vielseitiges Programm für Kinder und Jugendliche, einen Rad-Parcours, Rikscha- und Lastenrad-Fahrten, Rad-Service-Check, Kletterturm vom Alpenverein, Gewinnspiel und vieles mehr. Gleichzeitig findet auch eine Pflanzentauschbörse statt.

Die Radlobby Spittal lädt zum autofreien Tag in die Tiroler Straße und in den Stadtpark. © Sonstiges, KK/Erich Auer

1. Maifaier

Am Wulfeniaplatz in Hermagor wird zur 1. Maifeier geladen. Das Fest beginnt am Sonntag, dem 1. Mai um 10.30 Uhr. Nach den Festreden spielt die Trachtenkapelle Egg zum Frühschoppen auf. Außerdem gibt es eine Hüpfburg für Kinder.

