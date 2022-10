"Die Liesner"

Der Frauenchor "Die Liesner" unter der Leitung von Peter Winkler feiert sein 20-jähriges Bestandsjubiläum mit einem Jubiläumskonzert.

Am Samstag, dem 22. Oktober sind im Festsaal in Eisentratten ab 20 Uhr der Dorfxong Millstätter See und das Liesertaler Saitnquartett mit dabei. Der Eintritt ist frei.

Lesung

Im Rahmen der Reihe "Literatur pur" liest Judith W. Taschler am Montag, dem 17. Okbober aus ihrem Roman "Über Carl reden wir morgen". Musikalisch umrahmt wird die Lesung, die um 19.30 Uhr im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia in Spittal stattfindet, von Adrian Genser mit der Steirischen Harmonika.

Kartenvorverkauf im Porcia Kartenbüro unter Tel. (04762) 420 20

Judith W. Taschler liest aus ihrem Buch © KK/Maria Noisternig

Buchvorstellung

Der Kärntner Krimi-Autor und Schreibcoach Roland Zingerle präsentiert am Dienstag, dem 18. Oktober um 19.30 Uhr in der Bücherei in Kleblach-Lind, sein neuestes Werk unter dem Titel "Das Kyot-Problem".

Ladies Circle 5 Spittal

Grund zum Feiern haben die Damen vom Ladies Circle 5 Spittal. Seit 20 Jahren ist der Club aktiv und gemeinsam mit den Gründungsladies laden sie am Samstag, dem 22. Oktober um 18.30 Uhr in den Ratsaal im Schloss Porcia, zur Jubiläumsfeier.

Dabei wird der neue Kalender präsentiert und eine Tombola sowie eine stille Versteigerung veranstaltet. Musikalisch umrahmt wird die Feier vom Ensemble "Not Perfect". Der Erlös des Abends kommt einem karitativen Zweck in der Region zugute.

Benefizkonzert

Unter dem Titel "Gott ist mein Hirt" findet am Samstag, dem 22. Oktober in der Katholischen Pfarrkirche in Gmünd um 18.30 Uhr, ein Benefizkonzert mit dem Chorleiterchor Pfalz e. V. statt. Der Männerchor aus der Pfalz in Deutschland singt Werke von Franz Schubert, Charles Gounod, Friedrich Silcher und anderen.

Der Reinerlös des Konzertes kommt der Renovierung des Pfarrkirchendaches zugute.

