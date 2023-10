Mozart & Mendelssohn

Das Bläserensemble "Collegio per sonare" unter der Leitung von Hans Brunner präsentiert an zwei Abenden, zwei Klassiker der Bläsermusik von "Mozart und Mendelssohn". Zum einen steht das Serenadenstück "Gran Partita" auf dem Programm und zum anderen das frühromantische Konzertstück Nr. 1.

Am Donnerstag, dem 19. Oktober treten die Musikerinnen und Musiker, im Rahmen der Reihe Porcia Klassik, um 19.30 Uhr im Ahnensaal des Schlosses Porcia in Spittal auf. Karten sind im Porcia Kartenbüro, unter Tel. (04762) 420 20 oder unter karten@porcia.at erhältlich.

Im Saal "Da capo al fine" in der Musikschule in Hermagor findet das Konzert am Freitag, dem 20. Oktober um 19.30 Uhr statt. Karten sind in der Musikschule Hermagor unter Tel. (04282) 20 13 oder unter hermagor@musikschule.at erhältlich.

18. Obervellacher Gesundheitstage

Am Dienstag, dem 17. und Mittwoch, dem 18. Oktober finden im Saal der Marktgemeinde Obervellach die Obervellacher Gesundheitstage statt. In Form von Vorträgen und Diskussionen werden den Besuchern aktuelle Themen über medizinische Fortschritte nähergebracht.

Zum Thema "Wenn Herzklappen undicht werden" spricht Hannes Alber am Dienstag um 19 Uhr. Ab 19.40 Uhr heißt es dann "Geht's der Leber gut, geht's dem Menschen gut" mit Martin Schroth.

Am Mittwoch informiert Rainer Schroth ab 19 Uhr über Schilddrüse, Jod und Radon sowie Muttermale.

Die Legende vom vierten König

Gemeinsam mit dem "8Gsong" lädt Brigitte Stocker vom Tageszentrum Möllbrücke am Freitag, dem 20. Oktober, in die Kirche St. Athanas in Berg im Drautal, zur "Legende vom vierten König". Ab 19 Uhr erzählt Buzgi Michael Buchacher die Geschichte, die von den Sängern des "8Gsong", Lorenz (Flöte) und Peter Pichler (Klarinette) sowie Juliana Ukrainets (Klavier) musikalisch umrahmt wird.

Karten sind im Vorverkauf bei den Raiffeisenbanken Berg und Greifenburg sowie telefonisch unter Tel. 0664-184 66 88 erhältlich.

Der Reinerlös kommt der Orgelrenovierung der Pfarrkirche Berg zugute.

Die Legende vom vierten König wird vom "8Gsong" musikalisch umrahmt © KK/8Gsong

Chor des Jahres 2023

Die Suche nach dem "Chor des Jahres 2023" geht weiter. Die dritte Vorentscheidungsrunde des ORF-Chorwettbewerbs geht am Donnerstag, dem 19. Oktober im Veranstaltungszentrum in Möllbrücke über die Bühne.

Ab 19.30 Uhr sind folgende Gruppen mit dabei: "Horus Vocals", Gesamtchor der 3 a/b der MMS Seeboden, MGV Ossiach, "Novum", Rhythmisches Ensemble Penk, Sängerunde Bruggen/Waisach - die Schattseitner, Singkreis Porcia Spittal und Vokalensemble Hamatgfühl.

Die Liesner

Zum Herbstkonzert laden die Sängerinnen des Frauenchors "Die Liesner" unter der Leitung von Peter Winkler am Samstag, dem 21. Oktober um 20 Uhr in den Festsaal in Eisentratten. Als Gastchor tritt der MGV Paternion auf und das Harmonikaduo mit Lorenz und Elias sorgt ebenfalls für musikalische Unterstützung. Eintritt sind freiwillige Spenden.

Die Liesner laden zum Herbstkonzert © KK/Liesner

