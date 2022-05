Frühlingskonzert

Der Musikverein Trachtenkapelle Molzbichl lässt den Frühling beim traditionellen Konzert am 21. Mai, um 19.30 Uhr in der Fachhochschule Kärnten (Spittl) erklingen. Gespielt werden Werke für symphonische Blasmusik wie "Rikudim" eine orientalisch-melancholische Suite aber auch Filmmusik aus der Serie "Game of Thrones".

Mit dabei ist auch das Jugendblasorchester Molzbichl. Gesamtleitung: Christoph Michelitsch. Karten sind bei allen Mitgliedern und an der Abendkassa erhältlich.

Handwerksmuseum

In die 46. Ausstellungssaison startet das Kärntner Handwerksmuseum in Baldramsdorf. Feierlich wird der Abend mit dem Chor der Dorfgemeinschaft am Montag, den 16. Mai, um 19 Uhr eröffnet. Zu sehen sind altes Handwerk und Gewerbe, die Ortsgeschichte der Gemeinde sowie im zweiten Obergeschoß die Chinaausstellung mit Neuerungen.

Fotoausstellung

Feierlich eröffnet wird der Raum des Alpenvereins Alpinsport Berg & Schi. Gleichzeitig stellt Fotograf Hermann Verderber seine aktuellen Fotos unter dem Motto "Faszination des Augenblicks" im Schloss Möderndorf, am Donnerstag, den 19. Mai, um 19 Uhr aus.

Erpel im Start © KK(VERDERBER

Literatur Pur

Gerichte mit Geschichte gibt es am Mittwoch, den 18. Mai, um 19.30 Uhr im Ortenburger Keller des Schlosses Porcia. Bewohner der Nockberge schildern ihre Lebens- und Essgewohnheiten im Kärnten der Nachkriegsjahre. Gelesen werden sie von Tanja Wildbahner und Thomas Krumpl.

Gasthaussingen

Interessierte Sängerinnen und Sänger sind eingeladen am Donnerstag, den 19. Mai, von 18 bis 21 Uhr beim Gasthaussingen im Gasthof zur Schmiede in Berg im Drautal Lieder anzustimmen.

Organisiert wird das Treffen von Richi di Bernardo. Es singen das Männerdoppelsextett Klagenfurt, der MGV Harmonie Berg im Drautal, der Singkreis Oberdrauburg, Die Schattseitner und das Simonhöhe Quartett.