Preisverleihung Zeichenwettbewerb

Zum Zeichenwettbewerb unter dem Titel "Mit Gefühl führen" wurden Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen Lurnfeld und Obervellach vom Lions Club Obervellach eingeladen.

Die Präsentation der Siegerbilder und die Preisverleihung findet mit musikalischer Umrahmung am Samstag, dem 21. Jänner um 14 Uhr im Kunstraum Obervellach statt.

Die Arbeiten werden bis Samstag, dem 4. Februar ausgestellt und können mittwochs, donnerstags und freitags von 9 bis 12.30 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr besichtigt werden.

Musikschule Lieser-Maltatal

Zum Neujahrskonzert unter dem Titel "I did it my way" laden Inge Jacobsen und Schülerinnen und Schüler der Musikschule Lieser-Maltatal, am 20. Jänner in die Lodronsche Reitschule in Gmünd. Der Konzertabend beginnt um 19 Uhr.

Zu hören sind unter anderen die Ensembles StreichHolzBlechKnöpfe, Vielsaitig mit Schlag und die Jazz-Combo der Musikschule Spittal. Eintritt sind freiwillige Spenden.

Feuerwehrball

Die Freiwillige Feuerwehr Seeboden veranstaltet am Samstag, dem 21. Jänner um 20 Uhr im Kulturhaus in Seeboden ihren Ball. Für musikalische Unterhaltung sorgen "Die Kaiserwälder". Tischreservierungen können unter Tel. 0676-540 35 71 oder info@ff-seeboden.at vorgenommen werden.

Sängerball

Der Sängerball der Sängerrunde Zlan findet heuer am Samstag, dem 21. Jänner unter dem Motto "Hello Again" im Mehrzweckhaus in Zlan statt. Nach der Eröffnungseinlage der Sänger um 21 Uhr gibt es Musik und Tanz mit der Gruppe "Authenthic Combo Music".

Fasching in Spittal

Die Spittaler Faschingsgilde lädt am Samstag, dem 21. Jänner um 19.44 Uhr zur zweiten Sitzung. Die dritte Faschingssitzung folgt am Samstag, dem 28. Jänner. Bei der vierten am Freitag, dem 3. Feber lautet das Motto "Alles in Tracht". Die fünfte Sitzung findet am Samstag, dem 4. Februar und die sechste am Samstag, dem 11. Februar statt. Alle Sitzungen beginnen um 19,44 Uhr.

Karten sind bei Optik Brillenkunst in der Bahnhofstraße in Spittal und unter Tel. (04762) 27 20 erhältlich.

