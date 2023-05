Musikwochen Millstatt

Zum Auftakt der Musikwochen gibt es eine Kärnten-Premiere mit Philipp Hochmair. Er erzählt die Geschichte des liebeskranken Werthers von Goethe unter Verwendung des Originaltextes aus seiner heutigen, persönlichen Sicht.

Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 19. Mai in der Stiftskirche in Millstatt um 19 Uhr statt. Karten bei den Musikwochen unter Telefon (04766) 20 21-35

Ausstellung

Künstlerin Irene Andessner stellt ihre Fotografien, Leuchtkästen und Videofilme in der Galerie Gmünd ab Mittwoch, dem 17. Mai um 18 Uhr, aus. Ergänzt wird diese Ausstellung durch Inszenierungen weiterer Arbeiten an zehn Standorten der Künstlerstadt.

Zu sehen ist die Ausstellung bis 1. Oktober, täglich von 10 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr.

Sommerfest

Der Absolventenverein der Landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof veranstaltet das traditionelle Sommerfest am Mittwoch, den 17. Mai ab 18.30 Uhr am Litzlhof.

Um 19 Uhr findet die 8. STIHL Timbersports Landesmeisterschaft statt. Ab 21 Uhr Unterhaltung mit "Die Fegerländer", "Hans Aichholzer" und "DJ Beatarts". Karten im Vorverkauf oder an der Abendkassa in der Fachschule.

Radl-Kirchtag

Auf der Zandlacher Hütte findet am Donnerstag, den 18. Mai ein "Radl-Kirchtag" mit Fahrradsegnung um 11 Uhr statt.

Stimmungsmusik kommt von "Fezz-Juchhe". Tel. 0650-977 98 16

