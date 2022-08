Töpfer- und Handwerksmarkt

Vom Mittwoch, dem 17. bis Samstag, dem 20. August findet am Springbrunnen im Stadtpark von Spittal ein Töpfer- und Handwerksmarkt statt.

Die Stände haben am Mittwoch, dem 17. August von 10 bis 18 Uhr, am Donnerstag, dem 18. August von 8 bis 18 Uhr, am Freitag, dem 19. August von 10 bis 22 Uhr und am Samstag, dem 20. August von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Candlelight shopping

Unter dem Motto "La dolce vita" kann am Freitag, dem 19. August ab 18 Uhr in der Innenstadt von Spittal nach Herzenslust flaniert und gustiert werden. Neben zahlreichen Angeboten in den Geschäften, werden kulinarische Spezialtiäten und musikalische Leckerbissen kredenzt.

Shoppen und genießen kann man am Hauptplatz, in der Brückenstraße, am Neuen Platz, in der Bernhardtgasse, in der Bahnhof- sowie in der Ortenburgerstraße, dem Rathaus- und dem Burgplatz und auch in der Tiroler Straße. Livemusik gibt es von der Trachtenkapelle Molzbichl, Günter Flath, "Why cry Johnny", Ernst Jeschke und dem Trio Tohuwaboohu.

Magic of the North

Die Musikvirtuosin Olena Uutai gibt am Mittwoch, dem 17. August ein Konzert im Pankratium - Haus des Staunens in Gmünd. Unter dem Titel "Magic of the North" steht die Künstlerin ab 20 Uhr auf der Bühne.

Anmeldung unter Tel. (04732) 31144 oder unter info@pankratium.at

Olena Uutai spielt auch auf der Maultrommel © KK/Uutai

Mallnitzer Musiksommer

In dieser Woche stehen beim Mallnitzer Musiksommer in der Pfarrkirche in Mallnitz zwei Konzerte mit der "Camerata prima Wien" auf dem Programm. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Am Donnerstag, dem 18. August konzertiert das Kammerorchester bestehend aus Preisträgern und Preisträgerinnen der wichtigsten österreichischen Jugendwettbewerbe mit ihren Dozenten und am Samstag, dem 20. August sind unter dem Dirigenten Harald Krumpöck Werke von Mozart, Grieg und anderen zu hören.

Tosca

Anlässlich der 35jährigen Städtepartnerschaft zwischen Spittal, Porcia und Pordenone findet am Samstag, dem 20. August im Spittl in Spittal eine konzertante Aufführung der Oper "Tosca" von Giaccomo Puccini statt. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr. Die Oper in drei Akten wird von Stefano Ragusini dirigiert.

Karten sind um 35 Euro oder ermäßigt um 25 Euro im Porcia Kartenbüro unter Tel. (04762) 420 20 oder per e-mail an karten@porcia.at erhältlich.

Stefano Ragusini wird die Vorstellung dirigieren. © KK/Juraj Kuchar

Big Band Gmünd

Am Samstag, dem 20. August spielt die Big Band Gmünd im Rahmen der Sommerkonzerte in Millstatt im Seepark beim Musikpavillon. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, den Ausschank übernimmt die Landjugend Millstätterberg, der Eintritt ist frei.

Wandermarathon

Unter dem Titel "Il Frontaliero" findet am Samstag, dem 20. August der 7. Grenzgänger Wandermarathon statt. Die ganztägige Rundwanderung, die entlang der historischen Grenze Italien Österreich führt, startet um 6 Uhr beim ÖAV Zentrum in Kötschach-Mauthen und dauert bis 23 Uhr.

Die Strecke führt vom ÖAV Zentrum über den Nölblinger Grabensteig zum Zollner, weiter zum Lago di Pramosio und Traversata carnia zur Unteren Valentinalm und zurück zum ÖAV Zentrum. Es gibt eine Langstrecke über 40,4 und eine Kurzstrecke über 27,5 Kilometer.

Anmeldung beim ÖAV Sektion Obergailtal-Lesachtal unter office@oeav-obergailtal.at oder unter Tel. 0676-585 86 25

