Frühlingskonzert

Die Trachtenkapelle des Musikvereins Molzbichl lädt am Samstag, dem 18. März um 19.30 Uhr, ins Spittl in Spittal zum Frühlingskonzert.

Nach der Eröffnung des Konzerts von der Bläserklasse der Volksschule Molzbichl sowie dem Jugendblasorchester unter der Leitung von Hans Brunner präsentiert die Trachtenkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Christoph Michelitsch ein abwechslungsreiches Programm mit traditionellen und modernen Stücken aber auch Filmmusik.

Als Solisten treten Nikita Mataln, Hannes Wallner, Alenka Piotrowicz, Hermann Ebner, Johanna Schmölzer, Ines Kofler und Hannes Burgstaller auf.

Karten sind bai allen Mitgliedern des Musikvereins Trachtenkapelle Molzbichl erhältlich.

Kiwanis Gmünd

Bereits zum achtzehnten Mal verleiht der Kiwanis Club Gmünd den Förderungspreis für die musikalische Jugend des Lieser- und Maltatales.

Am Samstag, dem 18. März ist es wieder soweit. Um 19 Uhr stehen die jungen Künstler in der Lodronschen Reitschule in Gmünd auf der Bühne. Die heurigen Preisträgerinnen und Preisträger, die von den Lehrern ausgewählt wurden, sind Julia Pschernig (Blockflüte), Julia Kogler (Hackbrett), Magdalena Wirnsberger (Hackbrett), Elias Seebacher (Steirische Harmonika) und Lorenz Dullnig (Steirische Harmonika).

Mitgestaltet wird der Abend vom Singkreis Fresach unter der Leitung von Burgi Leeb.

Der Kiwanisclub Gmünd lädt zum Preisträgerkonzert mit Schülerinnen und Schülern der Musikschule Lieser-Maltatal © KK/Christian Brugger

Sieben

Im Kunstraum Obervellach wird am Samstag, dem 18. März um 17 Uhr, das Buch "Sieben" mit den 33 besten Kurzgeschichten des Mölltaler Geschichtenfestivals präsentiert. Neben anderen Autorinnen und Autoren werden Elisabeth Kofler-Weichselbraun und Anna Fercher Kostproben ihrer Texte darbieten.

Guitarena

Im Rahmen der Reihe "Guitarena" steht am Freitag, dem 17. März um 19.30 Uhr, der Fingerstyle Gitarrist Tom Lumen im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia auf der Bühne.

Die Fingerstyle Spieltechnik des ungarischen Musikers ermöglicht einen Sound, der einer Band ähnelt. Auf seiner Gitarre produziert er Bass, harmonische Begleitung, Melodie, Rhythmus und Schlagzeug in einem.

Karten sind im Porcia Kartenbüro unter Tel. (04762) 420 20 erhältlich.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin