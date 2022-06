Wandersaison

Wer im Lesachtal wandert, genießt atemberaubende Fernsicht. Traditionell läutet das Lesachtaler Wanderopening die alljährliche Wandersaison der Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weißensee ein. Heuer im Zeichen des "Freien Wanders" begleitet von ORF Moderator Mike Diwald und Radio-Kärnten-Live-Einstiegen am 18. Juni, ab 10 Uhr.

Zu entdecken wären der Karnische Höhenweg, der Lesachtaler Brot- und Morendenweg sowie viele weitere gekennzeichnete Wanderwege.

Das Genusskulinarium startet bereits am 17. Juni, um 18 Uhr beim Alpenhotel Wanderniki in Obergail. Mit Angeboten von Slow Food Produzenten sowie einer Präsentation von E-Mobilitätsangeboten.

Cocktailtage

Geschüttelt oder gerührt? Der Weißensee, der Millstätter See und die Bezirkshauptstadt Hermagor stehen vom 15. bis 18. Juni im Zeichen der Barkultur.

Am Mittwoch, den 15. Juni gibt es coole Beats mit DJ Mel Merio, Drinks & regionales Street Food von 18 bis 24 Uhr am Hauptplatz in Hermagor.

Im Blumenpark in Seeboden findet am Donnerstag, den 16. Juni von 18 bis 24 Uhr ein "Cocktail Open Air" mit bekannten Bartendern wie Nicolas Kröger, Nikolai Augustin, Kenny Klein und Domenico Termine statt.

Am Freitag, den 17. Juni findet ein "Food Pairing" ab 18.30 Uhr mit ausgesuchten Hotels statt. Der Abschluss findet am Samstag, den 18. Juni von 18 bis 1 Uhr vor dem Weißensee Haus statt. Kostenfreie Taxishuttle stehen zur Verfügung.

Cocktailtage © CHRISTIAN BOCK

Alles Liebe

4fache Romy-Preisträgerin Ursula Strauss präsentiert sich gemeinsam mit dem Duo BartolomeyBittmann musikalisch und literarisch am Freitag, den 17. Juni, um 20 Uhr im Stadtsaal Radenthein.

Der Begriff Liebe, oftmals überstrapaziert, wird in Form von Mundart, Bravo-Texten der 70 Jahre, Wienerliedern sowie Hits und Popsongs wiedergegeben.

Karten bei Ö-Ticket erhältlich.

Duo BartolomeyBittmann mit Ursula Strauss © KK/VERANSTALTER

60 Jahre SV Rothenthurn

Zusammenhalt und harte Arbeit beweist der SV Rothenthurn bereits seit 60 Jahren. Neben der erfolgreichen Kampfmannschaft wird auch den Kindern und Jugendlichen der Umgebung die Möglichkeit geboten, ihren Lieblingssport auszuüben. Derzeit werden rund 120 Kinder im Verein betreut.

Das große Fest zum Jubiläum startet am Samstag, den 18. Juni, ab 19 Uhr. Musik & Unterhaltung ab 21 Uhr mit der Gruppe "Showdown" und Support DJ Andy Rythm.

Am Sonntag, den 19. Juni findet um 9 Uhr ein Gottesdienst beim Kulturhaus mit anschließendem Festakt um 10 Uhr und gemütlichem Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Molzbichl statt.

Nachwuchs des SV Rothenthurn © (c) Rebecca Wirnsberger

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin