Vernissage

Im Kunstraum Obervellach wird am Samstag, dem 18. Februar um 19 Uhr die Ausstellung "Verlassen, vergessen und wiederentdeckt" mit musikalischer Umrahmung eröffnet. Corinna und Frank Scheil aus Waghäusel in Deutschland präsentieren Fotografien, Julian Tiefnig aus Obervellach zeigt Skulpturen in Schweißtechnik.

Die Ausstellung ist bis 20. Mai, mittwochs bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr, zu besichtigen.

Familie online, aber sicher!

Einen Vortrag mit hilfreichen Informationen zu Smartphone, Videospielen, Apps & Co kann man am Donnerstag, dem 16. Februar um 19 Uhr im Kulturhaus in Mühldorf besuchen. Christian Pöschl ist Polizist und Präventionsbeauftragter zum Thema digitale Medien. Er erklärt, wie clevere Mediennutzung in Familien ausschauen kann.

Faschingsumzug in Spittal

Die Spittaler Faschingsgilde lädt am Samstag, dem 18. Februar um 12.22 Uhr zum großen Faschingsumzug in die Innenstadt von Spittal. Die Narren sind heuer unter dem Motto "Glanz & Glamour - Hits und Stars aus den letzten 6 Jahrzehnten" unterwegs.

Reisacher Faschingsumzug

Am Samstag, dem 18. Februar wird der närrische Zug ab 12.30 Uhr vom Musikverein Reißkofel-Reisach musikalisch durch das Dorf in der Gemeinde Kirchbach geführt. Im ehemaligen Schulhof findet danach ein Kinderfasching statt. Die originellsten und lustigsten Wägen und Gruppen werden prämiert.

Hausball

Unter dem Motto "God save the Queens" findet am Samstag, dem 18. Februar ab 20.23 Uhr der 34. Hausball beim Brückenwirt in Spittal statt.

Kinderfasching

In St. Peter ob Radenthein lädt die Dorfgemeinschaft am Sonntag, dem 19. Februar ab 14 Uhr zum Faschingsumzug im Dorf. Treffpunkt ist das Feuerwehrhaus, im Anschluss gibt es ein Narrentreffen im Kulturstadl für Jung und Alt.

