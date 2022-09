Kunst und Kitsch für den guten Zweck

Die Mitglieder des Soroptimist Clubs Spittal Millstättersee laden am Freitag, dem 16. von 9 bis 18 Uhr und am Samstag, dem 17. September von 9 bis 13 Uhr zum traditionellen Flohmarkt in den Innenhof des Schlosses Porcia in Spittal. Neben Kunst und Kitsch gibt es auch einige Stände mit hochwertiger Damenbekleidung. Außerdem kann man beim Glücksrad Preise für Jung und Alt gewinnen.

Der Reinerlös fließt zu 100 Prozent in soziale Projekte.

Einschreibung in den Musikschulen

Die Einschreibung für Musikschüler in der Musikschule Spittal/Baldramsdorf findet am Montag, dem 12. und Dienstag, dem 13. September jeweils von 16 bis 18 Uhr in der 10. Oktoberstraße 9a in Spittal statt. Nähere Infos unter: Tel. (04762) 56 50-401

Außerdem startet heuer ein besonderes Angebot der Musikschule. In der Volksschule Molzbichl wird wieder eine Bläserklasse geführt. Bei der Unterrichtseinheit, die um 13 Uhr beginnt, wechseln Kleingruppenarbeit (getrennt nach Instrumenten) mit Orchesterproben ab. Nähere Informationen und Anmeldung für interessierte Kinder bei Hans Brunner unter Tel. 0676-757 71 42

Die Einschreibung für Musikschüler in der Musikschule Hermagor erfolgt auch am Montag, dem 12. und Dienstag, dem 13. September. Von 16 bis 18 Uhr kann man sich an den Standorten Hermagor, Gitschtal und St. Stefan/Gail anmelden.

Jederzeit möglich ist eine Anmeldung unter www.musikschule.at

Kunst im Park

Künstlerin Eva Posch zeichnet intuitiv und kompromisslos spontan, die Aktion bleibt im Fluss. Raum für unbewusst Wahrgenommenes, also Wesentliches im Wortsinn, bleibt so erhalten. Dazu im Gegensatz steht die Druckgrafik in all ihren Spielarten.

Weiters illustriert sie mit großem Vergnügen Kinderbücher. Sie lebt und arbeitet in Perchtoldsdorf bei Wien. Studiert Konzertfach Violine sowie Instrumentalpädagogik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz/Oberschützen.

Ihre Werke präsentiert sie bei der Ausstellung unter dem Titel "wesentlich anders". Die Vernissage findet am Montag, den 12. September, im Parkschlössl in Spittal um 19 Uhr statt. Zu sehen sind ihre Arbeiten von Dienstag, dem 13. bis Sonntag, dem 18. September, täglich von 10 bis 18 Uhr.

Jubiläumsfest der Lebenshilfe

Am Mittwoch, dem 14. September feiert die Lebenshilfe Kärnten am Standort Spittal in der Ponauerstraße 13 ihr 30-jähriges Bestehen. Mit Festgottesdienst, filmischem Rückblick, Ehrungen, Zaubershow, Streichelzoo, Fotobox und musikalischer Zeitreise mit Sammy's Band wird von 10 bis 15 Uhr ein buntes Programm angeboten.

Die Lebenshilfe Kärnten am Standort Spittal freut sich auf das Jubiläumsfest © KK/reneknabl.com

Theatergruppe Liesing

Anlässlich "100 Jahre Theater in Liesing" laden die Mitglieder der Theatergruppe aus dem Lesachtal am Mittwoch, dem 14. September zur letzten Vorstellung in dieser Saison. Mit Lachnummern, Sketchen und Gedichten werden die Lachmuskeln der Zuschauer ab 20.30 Uhr im Pfarrsaal in Liesing ordentlich strapaziert. Platzreservierungen unter Tel. 0664-652 60 79

Buchpräsentation

Der Vorarlberger Kommunikatiosberater und Coach Wolfgang Gruber stellt am Mittwoch, dem 14. September in der See-Villa in Millstatt um 19 Uhr sein Buch unter dem Titel "Menschen im Wandel - Erkenntnisse aus Begegnungen" vor.

Musikalisch begleitet wird der Autor dabei von Christina Stotter-Mischkulnig aus Klagenfurt, bekannt als Djane Nina Love.

Anmeldung unter kontakt@see-villa.at oder unter Tel. (04766) 21 02

Schmetterlingskuss

Am Donnerstag, dem 15. September laden Ulrike Kofler und Gudrun Schindler zu einem Konzert unter dem Titel "Schmetterlingskuss - Lieder über die wundersame Schönheit der Vergänglichkeit" nach Spittal. Die beiden Liedermacherinnen stehen um 20 Uhr im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia auf der Bühne und wollen ihre Gäste in eine Art Stimmungsreise durch verschiedene Gemütsländer führen.

Karten sind bei Ulrike Kofler unter Tel. 0699-19 67 51 24 oder bei Gudrun Schindler unter Tel. 0664-88 50 75 45 erhältlich.

Ulrike Kofler und Gudrun Schindler laden zum Konzert © KK/Kofler

Strudelfest

In Seeboden wird am Samstag, dem 17. September von 10 bis 19 Uhr in den Blumenpark zum Strudelfest geladen. Der Umzug mit zwei Trachtenkapellen, Chören und Oldtimer Traktoren startet um 10 Uhr und führt vom Hotel Moserhof zur Festwiese. Entlang der Strecke machen die Akteure Halt bei den Gasthäusern und nehmen an die 30 verschiedenen Strudelvariationen auf ihren Festwagen entgegen.

Im Blumenpark angekommen musizieren die Trachtenkapelle Lieserhofen, der Gemischte Chor und der MGV Seeboden. Um 13 Uhr hat die Oberkärntner Tanzlmusi ihren Premierenauftritt und ab 15.30 Uhr sorgt "Ludwig's Dixieland Jazz Band" für musikalische Unterhaltung. Für Kinder gibt es eine Tattoowerkstatt und eine Hüpfburg.

In Seeboden wird wieder Strudelfest gefeiert. © KK/Patrick Sommeregger-Baurecht; KK

Brasilianisches Kultur Festival

Vom Freitag, dem 16. bis Sonntag, dem 18. September findet im Stadtsaal im Schloss Lodron in Gmünd das Brasilianische Kultur Festival unter dem Motto "Brazil meets Gmünd" mit Malerei, Musik, Tanz und Kulinarik statt.

Die Eröffnungsshow bietet eine musikalische Reise durch Brasilien und beginnt am Freitag um 19.30 Uhr.

Am Samstag folgen Tanz- und Musikworkshops sowie ein Kochkurs. Um 18.30 Uhr steht ein Vortrag zum Thema "Naturheilkunde als Alternative für gesundes Leben" mit Veronica Schell und Daniela Santos auf dem Programm. Um 20 Uhr folgt ein Live-Konzert mit Familia Pádua & Edmundo Oran, ab 21 Uhr wird getanzt. Am Sonntag stehen wieder Workshops auf dem Programm.

