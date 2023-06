Ambidravi Vocal

Unter dem Titel "Gemischter Satz" präsentieren die Sängerinnen und Sänger von Ambidravi Vocal am Samstag, dem 17. Juni um 19.30 Uhr in der Fachhochschule im Spittl in Spittal, einen klangvollen Sommerabend.

Erstmals tritt der Chor unter der Leitung von Nataliya Lukina auf. Zu hören sind neben vielseitiger Chorliteratur auch Operettenmelodien mit Julia Banyai (Sopran) und Thomas Tischler (Tenor) als Solisten. Begleitet werden sie von Regina Wiesflecker am Klavier.

Karten sind im Porcia Kartenbüro, unter der Telefonnummer (04762) 420 20 und bei den Chormitgliedern erhältlich.

Spittaler Mitmach-Comic-Kunst-Festival

Von heute Montag, dem 12. bis Sonntag, dem 18. Juni findet im Parkschlössl in Spittal das Mitmach-Comic-Kunst-Festival unter dem Titel "Können wir leben?" statt.

Die Eröffnung mit Livemusik und Buffet erfolgt heute ab 18.30 Uhr. Von Montag bis Samstag, jeweils von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 12 bis 16 Uhr sind die Türen geöffnet. Es werden auch tägliche Workshops angeboten. Organisiert wird das Festival von Comiczeichner Jochen "MirRoy" Meyer mit dem Comic/Cartoon-Kunst-Verein Austriatoon.

Schulklassen sind nach vorheriger Anmeldung auch gerne vormittags willkommen. Anmeldung: Tel. 0664-73 16 22 03 oder unter comic@austriatoon.com

Gemischter Chor Obermillstatt

"Wie a Jahrle sich schnell draht" so lautet das Motto des Konzerts mit dem Gemischten Chor Obermillstatt. Am Freitag, dem 16. Juni laden die Sängerinnen und Sänger um 19.30 Uhr in das Gemeinschaftshaus in Obermillstatt.

Street Food Market

Vom Freitag, dem 16. bis Sonntag, den 18. Juni macht der Street Food Market wieder Halt in Spittal. Der Stadtpark verwandelt sich in eine Genussmeile mit internationaler Straßenküche und Schmankerln aus der Region. Die Stände sind am Freitag von 12 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Internationale Straßenküche im Stadtpark in Spittal © KK/Stadt Spittal

Familiensporttag

In Rennweg lädt der ASVÖ Kärnten gemeinsam mit den örtlichen Sportvereinen am Samstag, dem 17. Juni von 10 bis 13 Uhr zum Familiensporttag. Auf dem Areal des Tennisclubs in Gries wird für Jung und Alt die Möglichkeit geboten, verschiedene Sportarten kennenzulernen und auch auszuprobieren. Neben Fußball, Ski-Alpin, Tennis, Radfahren, Judo, Tischtennis und Erste Hilfe gibt es noch viele weitere Stationen.

Spittaler Pfarrfest

Das Spittaler Pfarrfest findet am Sonntag, dem 18. Juni statt. Nach dem Festgottesdienst um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche, bei dem die Kindersinggruppe unter der Leitung von Martha Zechner mitwirkt, erfolgt der Abmarsch zum Festgelände beim Pfarrkindergarten mit musikalischer Unterstützung der Stadtkapelle Spittal, um 11 Uhr. Neben Musik und Kulinarik steht für Kinder auch Spiel, Spaß und Geschicklichkeit auf dem Programm.

Circus Dimitri

Mit einem farbenfrohen Programm präsentiert sich der Circus Dimitri noch bis 18. Juni in der Lagerstraße in Spittal.

Aufführungen finden Donnerstag, Freitag, Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr statt. Spielfrei sind Montag, Dienstag und Mittwoch.

Mit dabei sind der Tempojongleur Leonardo, Miss Nathalie, Prinzessin Tessa aus Paris und natürlich Augustine Mausini.

Durch das Programm führt Zirkusdirektor Dimitri und sein liebenswürdiger Clown Leon.

Der Zirkus Dimitri gastiert in Spittal © KK/Dimitri

