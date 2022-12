Jägeradvent

Die Flattacher Jagdhornbläser laden zu einem Jägeradvent am Samstag, den 17. Dezember, um 16 Uhr. Im Kurierdorf Park erklingen weihnachtliche Lieder mit den Städtebummlern und den Jagdhornbläsern.

Kinder können Vroni beim Christbaumschmücken helfen. Heimische Bauern servieren kalte und heiße Getränke sowie warme Speisen.

Mitanånd singen

Schwierig ist es auch in unserer Zeit für Menschen aus anderen Ländern eine Herberge zu finden. Musikalisch stellen die Stimmen aus Amlach die „Herbergsuche heute“ in Szene.

Ebenso erklingen stimmige Adventlieder gemeinsam mit Harfenklängen und dem Kinderchor Amlach unter der Gesamtleitung von Michaela Sagmeister. Das Konzert findet am Samstag, den 17. Dezember, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Spittal statt. Anschließend gemütliches Beisammensein im Gemeindezentrum der evangelischen Pfarrgemeinde. Eintritt: Freiwillige Spende.

Stimmen aus Amlach © (c) WILLI PLESCHBERGER

Spittaler Weihnachtsdorf

Heute Montag, dem 12. Dezember können sich Kinder in der Himmelswerkstatt von 14 bis 18 Uhr kreativ betätigen. Ab 18 Uhr spielt Markus Wutte im Weihnachtsdorf im Stadtpark.

Während der Adventzeit gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit regionalen Ensembles, Chören und Bands ab 18 Uhr. Kinder können täglich von 14 bis 18 Uhr in der Himmelswerkstatt basteln und die heimischen Wirte sind mit Glühwein, -most und Teespezialitäten sowie Kulinarik vertreten.

Geöffnet ist der Markt von Montag bis Sonntag, jeweils von 12 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr. Handwerksstände von 12 bis 19.30 Uhr. Ausnahmen: 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr.

Adventkonzert

Am Sonntag, den 18. Dezember findet in der Filialkirche in Tratten mit Beginn um 15 Uhr ein Adventkonzert statt. Mit dabei sind "Die Naßfelder", der MGV Tratten im Gailtal, eine Bläsergruppe der Trachtenkapelle Alpenland Matschiedl und Schüler der Volksschule St. Stefan. Eintritt: Freiwillige Spende.

Schutzwald & Wild

Die Waldbauern brauchen die Jäger und umgekehrt. Mit gemeinsamen Kräften kann der klimafitte Schutzwald im Oberen Mölltal entstehen.

Dazu gibt es ein Gespräch am Mittwoch, den 14. Dezember, um 19.30 Uhr in der Kultbox in Mörtschach. Um Anmeldung wird gebeten.

Wandern zum Licht

Eine musikalische Weihnachtsreise unternimmt die Bürgermusik Millstatt am Samstag, den 17. Dezember, um 18 Uhr. In der Stiftskirche Millstatt erklingen Musikstücke, die genau zur Weihnachtsreise von Nadja Klein passen. Karten bei allen Musikern erhältlich sowie bei Moden Fian in Millstatt und an der Abendkassa.

Bürgermusik Millstatt © KK/VERANSTALTER/ARCHIV

