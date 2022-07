Mondsüchtig

Am Mittwoch, dem 13. Juli kann man in Radenthein an einem "wanderbaren" Musikkabarett teilnehmen. Beleuchtet durch den Vollmond und über Kopfhörer hörbar gemacht geht es quer durch Radentheins Gassen. Darsteller und Musiker sind Monika Peitler, Julia Hofer, Hans Kofler und Oliver Hangl.

Treffpunkt ist das Granatium um 20.15 Uhr. Taschenlampe und reflektierende Kleidung sind von Vorteil. Karten sind im Granatium sowie im Tourismusbüro Döbriach um 25 Euro pro Person erhältlich. Man kann sich aber auch telefonisch unter Tel. (04246) 78 78-0 anmelden.

Weiterer Termin: Freitag, 12. August um 20.15 Uhr. An diesen Abenden ist das Granatium bis 20.30 Uhr geöffnet.

Stadtrallye für den guten Zweck

Von Montag, dem 11. Juli bis Sonntag, dem 31. Juli findet in Spittal eine Schnitzeljagd unter dem Titel "Umweltalarm in Spittal" statt. Die Stadtrallye für Kinder steht unter dem Motto "Tu Gutes und such es". Der Reinerlös kommt der Volkshilfe sowie der Oberkärntner Mädchen- und Frauenberatung zugute. Nachdem man die Ermittlerausrüstung um 15 Euro im Bezirksbüro der Volkshilfe in der Hochgoschstraße 2 in Spittal (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr) abgeholt hat kann die Schnitzeljagd durch das Stadtgebiet beginnen.

Am Freitag, dem 15. und Freitag, dem 29. Juli werden um 9 Uhr geführte Touren mit den Kinderfreunden angeboten. Anmeldung unter Tel. 0676-706 65 40.

Weiters bekommt jeder Ermittler eine Belohnung, die er oder sie am Freitag, dem 5. August von 13 bis 15 Uhr im Stadtpark abholen kann.

Vollmond-Literatur-Spaziergang

Unter dem Titel "Im sanften Klang des Mondes" veranstaltet der Familienausschuss der Gemeinde Malta am Mittwoch, dem 13. Juli einen Vollmond-Literatur-Spaziergang. Zu hören sind lyrische Texte und Geschichten rund um den Mythos Vollmond sowie musikalische Begleitung von Eveline Kogler. Treffpunkt ist in Fischertratten um 19 Uhr bei der Brücke Richtung Dornbacher Schlossallee.

Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung nicht statt.

Pro Musica Mallnitz

Das Eröffnungskonzert des Mallnitzer Musiksommers findet am Donnerstag, dem 14. Juli um 20 Uhr in der Pfarrkirche in Mallnitz statt. Das Streichquartett der Gustav-Mahler-Privatuniversität spielt Werke von Haydn und Mendelssohn Bartholdy.

Almkräuterführung

An einer Begegnung mit der Heilkraft der Almkräuter für Einsteiger kann man am Freitag, dem 15. Juli teilnehmen. Bei einem etwa zweistündigem Spaziergang auf der Lammersdorfer Alm erklärt Elisabeth Obweger, wie man die wichtigsten Almkräuter eindeutig erkennt und welche Wirkungsweise sie haben. Weiters werden die Kräuter dann zu Produkten aus der Naturapotheke weiterverarbeitet.

Treffpunkt ist der Biobauernhof Liendl, Görtschach 3 in Millstatt. Weitere Informationen und Anmeldung per WhatsApp unter Tel. 0650-972 15 83 oder unter obweger.elisabeth@aon.at

Poetry Slam

Im Blumenpark in Seeboden wird am Sonntag, dem 17. Juli um 18 Uhr zum Poetry Slam im Park geladen. Der literarische Wettstreit, bei dem Poetinnen und Poeten aus ganz Österreich selbstverfasste Texte performen, findet bereits zum sechsten Mal statt. Zu hören sind Lyrik, Prosa, Reime und Wortspiele.

Mit dabei sind Tamara Stocker, Simon Tomaz, Martha Schnuderl, Klaus Lederwasch, Trisha Radda und Tara Meister. Durch das Programm führt Lukas Hofbauer.

Poetry Slam im Blumenpark in Seeboden © KK/Jo Hermann

Von Bergmännern, Zwergen und Bergfeen

Am Sonntag, dem 17. Juli geht es bei den 5. Sagenwalks auf eine sagenhaft inszenierte Wanderung zu zauberhaften Schauplätzen entlang des neuen Sagenerlebnisweges "Bergmannsweg" in Döbriach. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr beim Sagamundo - Haus des Erzählens. Die Dauer der Wanderung beträgt etwa zwei Stunden und ist familienfreundlich aber nicht kinderwagentauglich.

Eine Reservierung unter Tel. (04246) 766 66 ist unbedingt erforderlich. Weitere Termine sind Sonntag, der 7. und Sonntag, der 21. August sowie Sonntag, der 4. September.

Von Bergmännern, Zwergen und Bergfeen handeln die Sagamundo Sagenwalks © KK/Sagamundo

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin