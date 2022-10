Konzertreihe

Im Rahmen der Abo-Konzerte der Musikschule Hermagor präsentiert sich an diesem Montag, den 10. Oktober, um 19.30 Uhr die Brass Band Kärnten im Stadtsaal Hermagor.

Jugendliche und Schüler der Musikschule Hermagor haben freien Eintritt. Kartenreservierungen unter Tel. (04282) 20 13.

Wandertag

Skikaiser Franz Klammer lädt zum Wandertag am Samstag, den 15. Oktober, ab 8 Uhr nach Bad Kleinkirchheim.

Mit der Kaiserburgbahn geht es auf die Bergstation, wo um 10 Uhr eine ökumenische Bergmesse gefeiert wird. Anschließend stehen drei Wanderrouten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. In Begleitung von Fritz Strobl, Thomas Morgenstern und Franz Klammer bewegen sich die Fans zu Fuß ins Tal.

Die "Elchos" spielen ab 15 Uhr beim Festgelände Talstation Kaiserburgbahn.

Bergmesse auf der Kaiserburg © KK/ARNO GRUBER SEN.

Kultur aktiv

Der Kärntner Musik Tonč Feinig präsentiert neu arrangierte Kärntner Lieder und Hits der ganz Großen wie David Bowie oder Bob Dylan. Mit dabei ist auch sein Wegbegleiter Edgar Unterkirchner.

Der Musikabend findet am Donnerstag, den 13. Oktober, um 20 Uhr im Rathaussaal in Radenthein statt. Karten bei Ö-Ticket erhältlich.

Alpenländische Volksmusik

Die Volksmusik ist wieder zu Gast am Katschberg. Ensembles der Musikschule Lieser-Maltatal sowie die Vierländer Musi, die Volksmusi Quer, die Klima-Musi und die Tanzlmusik Radlwind spielen in den verschiedenen Lokalen am Katschberg.

Live-Musik ist zu hören im Restaurant Stamperl, im Restaurant Bergnest, im Café Herbert und im Almwirtshaus Ainkehr.

Die offizielle Eröffnung erfolgt um 11 Uhr in der Klimaarena Bergnest. Um 18 Uhr erfolgt der Musikantenstammtisch mit allen Musikern im Restaurant Stamperl.

Filmvorführung

Der Film "The people vs. climate change" erzählt von sieben Bürgerinnen des Klimarates von Großbritannien, die jeweils ihre eigene Perspektive in den Film einbringen.

Klimaschutz, Vorschläge und notwendige Maßnahmen werden am Freitag, den 14. Oktober im Anschluss an den Film mit Beteiligten des österreichischen Klimarates und regionalen Vertretern diskutiert.

Filmstart um 19 Uhr im Kino Millino, Georgsritterplatz 178 in Millstatt. Tel. 0660-178 47 15

