Frühjahrskonzert

Die Musikerinnen und Musiker der Jugendmusikkapelle Millstätterberg unter der musikalischen Leitung von Stefanie Glabischnig laden am Samstag, dem 15. April um 19.30 Uhr zum Konzert in das Kongresshaus in Millstatt. Der Abend steht ganz im Zeichen der Filmmusik. Am Programm stehen zum Beispiel bekannte Werke aus "Herr der Ringe", "Avatar", "Superman" und viele mehr.

Eröffnet wird das Konzert von Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusikern, die in die Welt des Fantasy-Musicals "Aladdin" entführen.

Karten sind im Vorverkauf bei allen Mitgliedern oder an der Abendkassa erhältlich.

Flohmarkt

Heute am Ostermontag, den 10. April kann man auf der Burg Sommeregg in Seeboden von 9 bis 15 Uhr nach Herzenslust flanieren und stöbern. Beim Flohmarkt mit Antiquitäten, Büchern, Kleidung, Schmuck und vielem mehr ist sicher das eine oder andere Schnäppchen dabei.

Auch die Burg Sommeregg und das neu gestaltete Foltermuseum ist an diesem Tag geöffnet.

Ein Flohmarkt findet bei der Burg Sommeregg statt © KK/Sommeregg

Frühjahrskonzert

Zum Frühjahrskonzert laden die Mitglieder der Trachtenkapelle Wulfenia Tröpolach unter der musikalischen Leitung von Gerald Waldner heute am Ostermontag, dem 10. April. Im Stadtsaal in Hermagor präsentieren die Musikerinnen und Musiker ab 18 Uhr ein abwechslungreiches Programm mit traditionellen Märschen, Filmmusik und Stücken mit gesanglicher Unterstützung. Eintritt sind freiwillige Spenden.

Wiener Glasharmonika Duo

Im Rahmen der Reihe "Porcia Klassik" ist am Donnerstag, dem 13. April um 19.30 Uhr das "Wiener Glasharmonika Duo" mit Christa und Gerald Schönfeldinger zu Gast im Ahnensaal des Schlosses Porcia. Karten sind im Porcia Kartenbüro, unter Tel. (04762) 420 20 oder unter karten@porcia.at erhältlich.

Chorkonzert

Am Sonntag, dem 16. April lädt der Gemischte Chor Hermagor mit Chorleiterin Sonja Prugger und Obfrau Angelika Ebner zu einer musikalischen Reise durch zehn Länder ein. Ab 18 Uhr sind auch Hubert Waldner, der Kinderchor der Volksschule Hermagor und das Ensemble "VocaRhythmix" im Stadtsaal in Hermagor mit dabei.

Der Gemischte Chor Hermagor lädt zum Konzert © KK/Gemischter Chor Hermagor

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin