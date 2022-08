Kirchtag am Nassfeld

Zwischen den Partnergemeinden Pontebba und Hermagor findet anlässlich des 72. Nassfelder Kirchtages das Zusammentreffen der Freunde um 10 Uhr am Sonntag, den 7. August, vor dem Albergo da Livio am Nassfeld statt.

Der gemeinsame Festzug der Trachtenkapelle Wulfenia und Pontebba, sowie der Trachtengruppen aus Friaul und Kärnten, Vertreter der Alpenvereine startet um 10.15 Uhr zur Heldengedenkkirche am Berg.

Um 10.30 Uhr ökumenischer, zweisprachiger Gottesdienst. Anlässlich des Kirchtages bieten die Restaurants ein buntes Musikprogramm sowie traditionelle Köstlichkeiten aus Italien und Österreich. Tel. (04282) 20 43.

Via Iulia Augusta

Am Herkulestempel auf der Gurina musiziert das "Noreia String Quartett" mit Lena Kolter, Violine, Alma Portič, Violine, Anna Bednarchuk, Viola und Jana Thomaschütz, Cello. Kammermusik erwartet die Besucher an diesem Freitag, den 5. August um 17 Uhr.

Kochkurs

Anna Nicklaus zeigt in ihrem Kochkurs "Wild Sushi", wie man mit verschiedensten Zutaten geschmackvolle Sushikreationen zubereiten kann. Teilnehmer erhalten Materialien und Rezepte direkt beim Kursstart am Dienstag, den 9. August, von 10 bis 13 Uhr.

Ernährungstrainerin Anna Nicklaus © KK/ANNA NICKLAUS

Geländelauf

Am Sportplatz in Napplach findet am Samstag, den 6. August ein Geländelauf statt. Kinderläufe starten ab 9.30 Uhr. Der Hauptlauf mit 5,2 km um 10.30 Uhr. Anmeldungen sind am Start möglich. Gleichzeitig lädt ein Sport- und Spielefest zum Mitmachen ein.

16. Penker Geländelauf © HELMUT WEICHSELBRAUN

Vernissage

Gemälde über Berglandschaften und Menschenbilder stellt Künstler Walter J. Tiefnig in seiner Ausstellung im Parkschlössl aus. Die Vernissage findet heute Montag, den 1. August um 18 Uhr statt.

Geöffnet ist die Ausstellung im Parkschlössl Montag bis Samstag, von 10 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr bis einschließlich 12. August.

Gemälde "Mölltal" von Walter J. Tiefnig © KK/TIEFNIG

Konzert

Almfrische Blasmusik präsentiert die Jugendmusikkapelle Millstätterberg am Samstag, den 6. August. Beim Sommerkonzert um 13 Uhr auf der Schwaigerhütte erklingen fröhliche Lieder für die Zuhörer. Bewirtung durch das Team der Schwaigerhütte.

