Die Radentheiner Fitnesstrainerin Melanie Golob bietet ihre Kurse derzeit online an. Erstellt werden die Videos ganz einfach mit dem Smartphone. Manchmal turnen sogar Golobs Katzen mit © Willi Pleschberger

Egal ob beruflich, privat oder im Freizeitverhalten, Covid-19 und seine Einschränkungen haben auch in Oberkärnten einen Digitalisierungsschub gebracht, von dem vieles bleiben wird: Digitales Lernen, Videotelefonate in der Familie, Videokonferenzen im Job. Das gab es auch vorher, doch das Ausmaß war ein anderes. Nun musste man sich mit diesen Technologien auseinandersetzen, um in Zeiten des Lockdowns am gesellschaftlichen Leben Teil zu haben.