Bis zu zwölf Stunden am Tag muss die Krankenpflegerin derzeit diesen Schutzanzug tragen © Privat

In einem Leserbrief hat die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Sissy Ebner aus Malta einen flammenden Appell an alle Menschen in unserem Land gerichtet. Sie berichtet von ihrem Alltag in Schutzausrüstung und bittet die Menschen, mitzuhelfen, damit alle bald wieder ein normales Leben führen können: