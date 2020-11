Facebook

Schon bald wird das Schloss Porcia in weihnachtlichem Glanz erstrahlen © KK/EGGSPRESS

Schon bald wird Spittal in weihnachtlichen Glanz erstrahlen. Derzeit wird seitens der Bietergemeinschaft Elektro Krobath und Elektro Neunegger fleißig an der Montage der Weihnachtsbeleuchtung gearbeitet. Das erste Mal werden die Lichter am Donnerstag, dem 26. November, um 16 Uhr, leuchten. Es werden unter anderem etwa 40 Straßenüberspannungen in den Bereichen Bahnhofstraße, Tiroler Straße, Neuer Platz, Hauptplatz, Brückenstraße und Ortenburgerstraße angebracht. Rund 65.000 Lichtpunkte werden die Innenstadt der Oberkärntner Bezirksstadt zum Leuchtern bringen. Für Weihnachtsstimmungen sorgen außerdem der riesige Leuchtkomet beim Schloss Porcia und die elf Meter hohe skandinavische Stabkirche. Der Christbaum vor dem Schloss Porcia stammt dieses Mal von der Ebnerweise und wurde von Familie Lackner zur Verfügung gestellt.