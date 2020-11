In der Zeit des zweiten Lockdowns werden die regionalen Produkte der Landwirte bei den verschiedenen Märkten sowie in den Hofläden für Kunden, unter Einhaltung der vorgegebenen Vorschriften, angeboten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Spittaler Wochenmarkt mit regionalen Köstlichkeiten © WILLI PLESCHBERGER

Spittaler Wochenmarkt

In der Zeit von 7 bis 12 Uhr werden jeden Donnerstag die Köstlichkeiten der regionalen Landwirte am Gendarmerie-Hof Porcia angeboten.

Eine breite Palette an Wintergemüse, Salaten, Selchware, Fisch und Obst bietet der Spittaler Wochenmarkt. Ebenso wird köstliche Backware an den verschiedenen Ständen verkauft.

Stadtmarkt Radenthein

Der Radentheiner Stadtmarkt sichert auch weiterhin die Grundversorgung mit hochwertigen regionalen Spezialitäten. Geöffnet ist die Markthalle jeweils am Freitag von 15 bis 18.30 Uhr.

Landmarkt Seeboden

Am Hauptplatz in Seeboden werden jeden Freitag von 10 bis 13 Uhr Bauernspezialitäten sowie Obst und Gemüse angeboten.

Hofladen

Der Hofladen in St. Peter 19 bei Spittal ist wie gewohnt am Donnerstag von 16 bis 19.30 Uhr und am Freitag von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Zusätzlich werden auch gerne Bestellungen für gemischte Platten sowie Geschenkskörbe entgegengenommen. Telefon 0650-487 34 20 oder Telefon 0664-211 22 50.

Bauernläden

Der Lesachtaler Bauernladen in Maria Luggau ist voraussichtlich bis Mitte Dezember geschlossen.

Der Bauernladen Walter in Obervellach bietet eigene sowie regionale Spezialitäten zum Verkauf im Laden an. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr und Samstag von 8 bis 18 Uhr. Am Sonntag und Dienstag ist Ruhetag. Telefon (04782) 2028.

Die Verhaltensregeln sowie Hygienevorschriften sind in allen Bereichen unbedingt einzuhalten.