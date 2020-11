Facebook

Skidiebe haben oft leichtes Spiel © lehvis - stock.adobe.com

Über Jahre hat ein mutmaßlicher Serienskidieb aus Tschechien am Nassfeld, in Obertauern (Pongau/Lungau), in Maria Alm (Pinzgau) und in Seefeld (Tirol) zugeschlagen. Am heutigen Dienstag muss er sich vor dem Salzburger Landesgericht verantworten.