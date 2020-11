Die Temperaturen erreichen in den Bezirken Spittal und Hermagor bis an die zehn Grad.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mittwoch wird sonnig © Michaela Viertler

Hochdruckeinfluss und Warmluftzufuhr in der Höhe sorgen für einen sehr schönen und in der Sonne ausgesprochen milden Herbsttag. Die Nullgradgrenze steigt im Tagesverlauf nahe 3500 Meter Seehöhe an! Nur in den schattigen Tallagen (etwa in Greifenburg) und bei Nebel bleibt es auch tagsüber recht kalt. Zumeist dominiert strahlender Sonnenschein das Himmelsbild, kaum eine Wolke wird zu sehen sein.