25 Künstler aus Österreich nahmen an der dritten Auflage der Initiative Kunstradln in Millstatt teil. Bespielt wurde das Stift, in das so viele Besucher wie noch nie kamen.

Die Motoren der Initiative Kunstradln: Anette Lang, Elisabeth Rosegger und Markus Steindl © KK/KUNSTRADLN