In der HLW wurde das Projekt "Be First" vorgestellt. Die Kooperation mit der Universität Klagenfurt bietet den Schülern Hilfe beim Übergang zum Studenten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tamara Miskovic (rechts) stellte in der HLW das Projekt "Be First" vor © KK/HLW

Das Projekt "Be First" wurde in der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in Spittal von Universitätsvertreterin Tamara Miskovic vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Kooperation zwischen Schule und Universität, welche den ersten Kontakt zwischen Schüler und Student schnürt. Im Rahmen des Projekts kommen Mentoren der Universität Klagenfurt an die HLW, um unter anderem über Studienangebot, Studienwahlentscheidung, Studienfinanzierung, Aufnahmeverfahren, Lehrveranstaltungsplanung und Wohnungssuche zu informieren.