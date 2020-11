Facebook

Werner Eberl verstarb im 91. Lebensjahr

Um eine Sportler-Legende wird in Oberkärnten getrauert. Werner Eberl ist am 9. November im 91. Lebensjahr nach schwerer Krankheit friedlich entschlafen. In der Nachkriegszeit spielte der passionierte Eishockey-Sportler in der National- und Bundesliga. Von 1970 bis 1983 trainierte er die Eishockey-Spieler beim Sportverein (SV) Spittal. Dreimal wurde er mit seinem Team Kärntner Meister. Der ehemalige ÖBB-Beamte war stets bestrebt, die Jugend für den Eishockey-Sport zu begeistern und auszubilden. Er kann auch als Vorkämpfer für den Bau der Kunsteisbahn in Spittal bezeichnet werden.