Die Kinder von zwei Klassen des BRG Spittal freuen sich Teil von "Weihnachten im Schuhkarton" zu sein. Die Schüler beschenken Kinder in Not mit Weihnachtspackerln.

Schüler zweier Klassen des BRG Spittal unterstützen die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" © KK/PRIVAT

"Weihnachten im Schuhkarton" ist die weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not. Unter dem Motto "Kinder helfen Kinder" werden Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 15 Jahren in entlegenen und ländlichen Gegenden in Osteuropa beschenkt. Die 3a- und die 4s-Klasse des BRG Spittal unterstützten die Aktion und packten Geschenke für Kinder in Rumänien zusammen. Unter dem Leitsatz "Hilfe die ankommt" hilft Round Table vor Ort mit. Die Mitglieder übernehmen, aufgrund von Covid-19, die LKW-Ladungen aus ganz Österreich, um sie dann zu rumänischen Waisenhäusern, Kindergärten und Schulen zu bringen.