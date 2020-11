Facebook

Die Trauerfeier findet am 13. November statt

In Radenthein wird um Walter Baumgartner getrauert. Der ehemalige Werksleiter der Veitsch-Radex verstarb am 5. November im Alter von 80 Jahren. 35 Jahre lang war der Montanist für die Veitscher Magnesitwerke AG tätig. Ihren Anfang nahm seine berufliche Laufbahn 1964 in der Zentrale in Wien. Von 1973 bis 1992 war der passionierte Bergsteiger Direktor im Werk Veitsch im Mürztal, ehe er von 1993 bis 1999 die Geschicke des Werks in Radenthein lenkte.