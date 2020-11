Facebook

Bitten um Spenden für armutsbetroffene Menschen: Waltraud Werginz, Ilse Schell, Ernst Windbichler, Angela Suntinger und Anton Steiner © KK/Pfarre Spittal

Jeder Euro ist eine Hilfe gegen Armut. In der Pfarre Spittal sind deshalb wieder engagierte Freiwillige von Haus zu Haus unterwegs und bitten im Rahmen der Elisabethsammlung um Spenden für sozial benachteiligte Menschen in Kärnten, deren Situation durch die Corona-Krise noch verschärft wurde. Dabei werden laut Caritas alle geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten.

Eine, die sich in Spittal bei der Pfarrcaritas engagiert, ist Ilse Schell. Ihr ist die Elisabethsammlung seit fast 25 Jahren eine Herzensangelegenheit: "Ich möchte nach dem Vorbild der Heiligen Elisabeth mithelfen, die Not der Menschen zu lindern."

Rund 20 Freiwillige engagieren sich

Am 15. November, dem Welttag der Armen, findet in allen katholischen Pfarren der Diözese Gurk während des Gottesdienstes im Zuge der Kollekten die Elisabethsammlung statt. Jedes Jahr tritt um diese Zeit auch eine engagierte Schar von Haussammlerinnen und Haussammlern der Pfarre Spittal an der Drau in Aktion. Bei der von Stadtpfarrer Ernst Windbichler getragenen und von Angela Suntinger organisierten Haussammlung machen an die 20 Freiwillige mit.

Anton Steiner und Waltraud Werginz sind von Anfang an dabei. Für Steiner ist es selbstverständlich, sich mit Menschen, die in Armut leben, solidarisch zu zeigen: "Die Caritas ist ein Garant dafür, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird." Werginz: "Wenn ich nach ein paar Stunden heimkomme, bin ich zufrieden und glücklich, weil ich weiß, dass ich Gutes getan habe."

Spenden können auch abgegeben werden

Wer zu Hause nicht erreichbar ist, kann seine Spende auch gerne von Montag bis Freitag von 9.30 bis 12 Uhr in der Pfarrkanzlei Spittal abgeben.