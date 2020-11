Facebook

Familie Knaller vom Biohotel Gralhof am Weißensee wurde bereits mehrfach ausgezeichnet © (c) Lumikki Photography | Johanna Riedler

Der weltweit renommierteste Umweltpreis, der „Energy Globe Award“, ist für Familie Knaller vom Biohotel Gralhof die vorläufige Krönung ihrer langjährigen Bemühungen um Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Corinna und Michael Knaller übernahmen das Hotel, das in Neusach, direkt am Weißensee, liegt, im Jahr 2006. Ihr erster Schritt war, sich 2007 zum Bio-Hotel zertifizieren zu lassen. Davon gibt es in Kärnten neben dem Gralhof nur noch das Biohotel Benjamin in Malta und das Biolandhaus Arche in Eberstein.