Kategorie Wellness-Angebot Bad Kleinkirchheim unter den "Best Ski Resorts 2020"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wellness mit Blick auf die Piste: Bad Kleinkirchheim belegt in der Verbraucherstudie "Best Ski Resort" Platz 1 in der Kategorie "Wellness-Angebot" © SkiTherme Bad Kleinkirchheim

Die international renommierte Verbraucherstudie "Best Ski Resort" ist die größte Kundenzufriedenheitsanalyse für Skigebiete im Alpenraum. Darin belegen österreichische Skidestinationen in mehreren Kategorien Spitzenplatzierungen: So führt die Tiroler Destination Serfaus-Fiss-Ladis zum fünften Mal das Ranking in der Kategorie "Kinder- und Familienangebot" an, die Silvretta Arena (Ischgl) entscheidet die Kategorie Beförderungskomfort für sich und Bad Kleinkirchheim belegt in der Kategorie "Wellness-Angebot" den ersten Platz. Mit Gurgl, Ischgl und Serfaus-Fiss-Ladis sind drei Tiroler Skigebiete in den Top 10 des Gesamtrankings vertreten. Gesamt-Sieger wurde heuer zum insgesamt dritten Mal der Schweizer Skiort Zermatt.