Das erste Heizwerk der Firma Astra Biowärme entstand vor 20 Jahren in Rennweg. © KK/PRIVAT

Begonnen hat alles 1996 als der Katschtaler nach zehn Jahren im Ausland – der gelernte Tischler war als Fernfahrer unterwegs – sein Elternhaus umbauen wollte. Er entschied sich damals für eine Hackschnitzelheizung. Die so erzeugte Wärme war Franz Aschbacher bald ans Herz gewachsen. Die logische Folge: sich nach einem Geschäftsmodell umzuschauen. "1999 war der Ölpreis sehr niedrig und für Energieholz konnten die Waldbesitzer nur einen geringen Erlös erwirtschaften. Der Preis deckte damals nicht einmal die Bringungskosten", erinnert sich Aschbacher. Nachdem zu dieser Zeit in Rennweg das Kanalnetz gegraben wurde, entstand die Idee einer Fernwärme-Heizung. Im Mai 2000 startete der Bau des ersten Astra Biowärme-Heizwerks in Rennweg, es folgten Heizwerke am Katschberg (2002), in Seeboden (2005), Kremsbrücke (2009), Heiligenblut (2011), eine Kooperation in Feistritz und Paternion (2012), Grafenstein (2012), Radenthein und Krumpendorf (beide 2014).