Mit ihrem Second-Hand-Laden in Radenthein sammelt die Initiative "Nachhaltigkeit" freiwillige Spenden. Diese wurden nun an die Mittelschule für den Ankauf von technischen Geräten überreicht.

Erika Drumel, Marlies Schmied, Silvia Pertl und Birgit Scherzer von der Intiative "Nachhaltigkeit" © INITIATIVE NACHHALTIG

In Radenthein gibt es seit einigen Jahren die Initiative „Nachhaltigkeit“, in deren Geschäft Jedermann und -frau seine intakte und saubere Kleidung abgeben oder aus dem reichhaltigen und hochwertigen Angebot Kleidungsstücke mitnehmen kann. Grundsätzlich werden kleine Spenden für die Waren in eine Kassa gegeben. Mit diesem Geld fördern die Damen der „Nachhaltigkeit“ regionale Einrichtungen, wie Kindergarten, Volksschule sowie weitere gemeinnützigen Organisationen in Radenthein.