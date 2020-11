Spittal Rotes Kreuz Spittal unter neuer Führung

Facebook

Neue Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiterin Iris Köstenbauer © Pleschberger

Seit 1. Oktober hat die Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Spittal eine neue Leitung: Iris Köstenbauer folgte Karl Tschiggerl nach. Die gebürtige Spittalerin, die nach der Matura in Graz Europa-Sprachen, Recht und Wirtschaft studierte und das Studium mit dem Magistra-Titel abgeschlossen hat, arbeitete in den vergangenen 20 Jahren in der Reisebüro- und Luftfahrtbranche. Zuletzt bei den Austrian Airlines in Wien, wo sie den Bereich Einkauf verantwortete. Der Wunsch, in die Heimat zurückzukommen war bei der Vielgereisten, die die italienische Sprache als zweite Muttersprache bezeichnet, immer im Hinterkopf. In jüngster Vergangenheit intensivierte die Mutter einer dreijährigen Tochter die Jobsuche in Kärnten. Als ihr die Ausschreibung für die Leitung der Bezirksgeschäftsstelle unterkam, war der Entschluss einer Bewerbung rasch gefasst.