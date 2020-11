Facebook

Das Team vom Trefflinger Wirt verwöhnt auch im Corona-Lockdown kulinarisch © KK/Privat

So belastend die Lage wegen der steigenden Infektionszahlen auch sein mag: Der zweite Lockdown lässt die Gastronomen nicht in Schockstarre zurück. Ihr Credo lautet: Not macht erfinderisch. Immer mehr Gastbetriebe reagieren auf die Corona-Pandemie mit Liefer- und Abholservice. Die Kleine Zeitung bietet online hier die Möglichkeit, das Angebot vorzustellen. Wir holen die Köche vor den Vorhang, die auch in den kommenden Wochen den Kochlöffel schwingen.

Von Sushi bis zur Hausmannskost: Die Wirte sind für jeglichen Genuss gerüstet. Die Liste mit allen Adressen und Liefer- beziehungsweise Abholzeiten wird laufend aktualisiert. Also: Wirte, bitte meldet euch und wir nehmen euch gerne in unsere Liste auf:

Wirte, bitte melden! Die Kleine Zeitung bietet Wirten eine Soforthilfe an: Alle Gastronomen aus den Bezirken Spittal und Hermagor, die ihren Gästen trotz Betretungsverbot Schmankerln zum Abholen anbieten oder ihr Essen zustellen, können sich unter

E-Mail spittal@kleinezeitung.at melden. Wir werden jene Lokale, die ihren Gästen trotz der Zwangspause weiterhin Gutes zu bieten haben, dann im Internet unter www.kleinezeitung.at/oberkaernten veröffentlichen. Bitte auch gleich die Adresse, Telefonnummer und die Öffnungszeiten mitschicken! Und auch gerne, welche Köstlichkeiten auf der Speisekarte stehen.

Liefer- und Abholservice in Oberkärnten

Die Liste wird laufend aktualisiert! Regelmäßig vorbeischauen lohnt sich also. Guten Appetit!



Bezirk Spittal

Lindenhof. Stiftgasse 2, Millstatt. Abholservice Samstag von 12 bis 15 Uhr und 17 bis 20 Uhr. Sonntag 12 bis 15 Uhr. Der Umwelt zuliebe können eigene Behälter mitgebracht werden. Vorbestellung unter Telefon (04766) 233 22.

Brückenwirt. An der Wirtschaftsbrücke 2, Spittal. Abholservice täglich 11.30 bis 13.30 Uhr und 17 bis 19 Uhr. Telefon (04762) 27 72.

Cantina Mexicana. Edlingerstraße 1, Spittal, bietet von Mittwoch bis Sonntag Lieferservice. 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr. Telefon (04762) 428 37.

Postwirt. Hauptstraße 64 - 66, Seeboden. Abholservice samstags und sonntags, 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 18.30 Uhr. Telefon (04762) 811 37.

Pizzeria Peppino. Seemühlgasse 57, Millstatt bietet täglich, außer dienstags, Abholservice von 12 bis 20 Uhr an.

Prunner. Hauptplatz 15, Gmünd. Abholservice für Gansl und Hausmannskost täglich von 11.30 bis 14 Uhr. Bestellung bitte am Vorabend unter Telefon (04732) 21 87.

Da Prontna. Dellach/Drau 41. Abholservice Mittwoch bis Samstag 17 bis 20 Uhr, Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr. Telefon (04714) 223.

Kreinerhof. Hauptstraße 6, Möllbrücke. Abholung und Lieferung in die Gemeinden Lurnfeld, Mühldorf, Lendorf und Sachsenburg. Bestellung Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 14 Uhr und 17 bis 19.30 Uhr. Telefon (04769) 22 21 oder WhatsApp 0664-402 17 50.

Metzgerwirt. Hauptstraße 22, Radenthein. Abholservice täglich, außer Mittwoch, von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.30 bis 19.30 Uhr. Telefon (04246) 2052.

Fallerhütte. Brandstatt 8, Malta. Gansl zum Mitnehmen. Bis 22. November samstags und sonntags, Bestellung am Vortag unter Telefon (04733) 361.

Renegade. Villacher Straße 51a, Spittal. Pizza und Mittags-Menüs, Abhol- und Lieferservice von 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr (Abholung bis 20 Uhr möglich) Lieferung im Raum Rothenthurn, St. Peter, Unteramlach, Rosenheim, Lendorf, Lieserhofen und Seeboden. Telefon (04762) 364 36.

Bad-Stüberl. Polan 42, Kolbnitz. Abholservice Mittwoch bis Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr und 17.30 bis 19.30 Uhr, Vorbestellung unter Telefon 0664-503 77 99 oder 0664-116 50 59.

Frau Jot. Bahnhofstraße 12, Spittal. Suppen, Nudel- und Kartoffelgerichte und Süßes, Liefer- und Abholservice Montag bis Freitag von 12 bis 14 Uhr, Telefon 0660-909 09 30.

Reblaus. Treffenboden 49, Gmünd. Liefer- und Abholservice für Jausen, belegte Brote, Sparerips, Hendl-Haxn und Salate. Vorbestellung unter Telefon (04732) 2303 oder 0664-734 033 17.

Butcher's Steak & More. Kaiser-Franz-Josef-Straße 331, Millstatt. Bürger, Wok, Steak und Grill, Abholservice Montag bis Samstag 11.30 bis 13.30 Uhr und 16.30 bis 19 Uhr sowie Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr. Telefon (04766) 200 07.

Charly's - Mein Restaurant. Seestraße 18, Döbriach. Abholservice Freitag (Calamari) von 17 bis 20 Uhr, Samstag (Sushi) von 12 bis 20 Uhr und Sonntag (Burger) von 12 bis 20 Uhr. Telefon (04246) 293 23.

Pizzeria La Strada. Stadionstraße 10, Radenthein. Abholservice Freitag bis Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr. Telefon (04246) 292 02.

Bogner. Abhol- und Lieferservice im Raum Lendorf und Mühldorf.

Erlebnis Post/Restaurant Zellot und Satisfactory. Hauptplatz 13, Spittal. Liefer- und Abholservice Restaurant Zellot Montag bis Samstag von 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr. Satisfactory Dienstag bis Samstag von 17 bis 20 Uhr. Telefon (04762) 22 17.

Oberlercher. Bahnhofstraße 79, Greifenburg. Abhol- und Lieferservice von 11.30 bis 13 Uhr sowie 18 bis 19.30 Uhr (Mittwochabends und Donnerstag Ruhetag), Telefon (04712) 217 oder 0664-199 34 18.

None's Pizza Pasta & Co, Untere Vorstadt, Gmünd. Abholservice Mittwoch bis Samstag von 11.30 bis 20 Uhr und Sonntag von 16 bis 20 Uhr, Telefon 0681- 845 552 32.

Schnitzelwelt. Villacher Straße 53, Spittal. Abhol- und Lieferservice täglich von 10 bis 20 Uhr. Telefon (04762) 909 99.

Gartenrast - Backhendlwirt. Gartenstraße 9, Untertweng bei Radenthein, Beef Tatar bis Backhendl. Abholservice Mittwoch bis Sonntag von 11.30 bis 14.00 Uhr sowie 17.30 bis 19.30 Uhr, Telefon (04246) 20 17.

Unterwirt. Kaning, Radenthein. Abholservice - auch Martinigansl. Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 14 Uhr sowie 17 bis 20 Uhr,

Freitag bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Vorbestellung unter (04246) 2043 oder 0664-154 15 53.

Bistro Großartig. Göllgraben 1, Döbriach. Abholservice von Montag bis Freitag von 11 bis 15 Uhr. (04246) 701 63.

Wacker. Dorfstraße 34, Kaning bei Radenthein. Schnitzel, Hendl, Burger, Braten, Familiengrillplatte. Abholservice Freitag bis Sonntag von 11.30 bis 19 Uhr, Vorbestellung unter Telefon (04246) 27 60 oder 0676-601 72 19.

Café Moser. Jahnstraße 7, Spittal. Abholservice von Torten, Kuchen und Bäckereien täglich von 10 bis 16 Uhr. Telefon (04762) 25 79.

Tennisstüberl. Obervellach 220, Obervellach. Abhol- und Lieferservice von 11 bis 19 Uhr, Mittwoch Ruhetag. Telefon (04782) 31 24.

Gellius. Thermen-Restaurant Römerbad. Dorfstraße 74, Bad Kleinkirchheim. Gansl, Wildgerichte, Burger und Co. Liefer- und Abholservice Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr. Telefon 0664-212 65 26.

Trefflingerwirt. Treffling 40, Seeboden. Abholservice täglich von 12 bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr. Telefon (04762) 811 28.

Hopfi's Imbiss & Schmankerln. Holztratten 35, Dellach im Drautal. Würstl und Burger. Abholservice täglich von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 19.30 Uhr, Ruhetage sind am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Telefon 0676-499 77 85.

Stadlwirt. Pizzeria. Rangersdorf 6, Rangersdorf. Abholservice Montag bis Freitag von 17.30 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 13.30 Uhr. Telefon (04823) 455 oder 0660-540 40 70.

Mamma Mia. Pizzeria. Kleindorf 10, 9831 Flattach. Abholservice Donnerstag bis Samstag (und an Feiertagen) von 16 bis 20 Uhr, Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr. Telefon (04785) 26 4 25.

Pizzeria David. Stadtpark Center Spittal, Bahnhofstraße, Spittal. Abhol- und Lieferservice täglich von 11 bis 20 Uhr. Telefon (04762) 367 22.

Gasthof zum Richter. Mühldorf 23, Mühldorf. Abhol- und Lieferservice Samstag und Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr. Vorbestellung jeweils bis Freitag. Das Angebot wird auf Facebook "Gasthof Richter" gepostet. Telefon 0664-539 49 48.

Gasthof Fronbot. Döllach 35, Großkirchheim. Abholservice für Pizza sonntags von 17 bis 19.30 Uhr. Sonntags gibt es auch von 11.30 bis 13.30 Uhr drei Wahlmenüs, die samstags bis 19 Uhr vorbestellt werden müssen, Telefon 0676-418 73 36

Pizzeria Bambini "Jimmy". Birkenweg 344, 9761 Greifenburg. Abholservice täglich, außer dienstags, von 16 bis 20 Uhr. Telefon (04712) 8560.

Trunk, Dellach 3, Dellach/Drau, Abholservice täglich mittags, Vorbestellung am Vortag bis 17 Uhr. Telefon 0650-419 79 83.

Café Ice, Außerfragant 56, Flattach. Abholservice Freitag und Samstag von 16 bis 20 Uhr, Sonntag 11.30 bis 20 Uhr. Telefon (04785) 217 50.

Piazza Vecchia, Pizzeria, Hauptstraße 36, Radenthein. Abhol- und Lieferservice täglich in der Umgebung Radenthein, Bad Kleinkirchheim und Ebene Reichenau. Abholung von 11 bis 20 Uhr, Lieferung von 11 bis 22 Uhr. Telefon 0660-1549376.

Erzherzog Eugen. Hauptstraße 45, Lurnfeld. Abhol- und Lieferservice Dienstab bis sonntag von 11 bis 14 Uhr sowie 17 bis 20 Uhr.

Bogner. Pusarnitz, Am Kranzl 10, Lurnfeld. Abhol- und Lieferservice täglich von 11 bis 14 Uhr sowie 17 bis 19.30 Uhr, Bestellung am Vortag unter Telefon 0660-525 71 56.

Vera Rosa. Pizzeria. Mölltalstraße 53, Möllbrücke. Abhol- und Lieferservice täglich von 11 bis 22 Uhr. Telefon (04769) 204 97.

Al Pacino. Pizzeria. Mölltal Straße 73, Möllbrücke. Abhol- und Lieferservice von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Telefon (04769) 218 54.

Reid'nwirt. Unterhaus 33, Baldramsdorf. Thailändische Spezialitäten, Abhol- und Lieferservice Mittwoch bis Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr und 18 bis 20 Uhr. Telefon (04762) 71 89.

Gletschermühle. Flattach 119. Wiener Schnitzel, Cordon Bleu, Grillteller, Burger und mehr zum Mitnehmen. Geboten wird der Service von Montag bis Samstag von 16 bis 19.30 Uhr und sonntags von 11 bis 19.30 Uhr. Telefon: 0676 539 4885 oder 04785 421, E-Mail: office@hotel-gletschmuehle.at

Schlosspark Snack. Imbiss & Creperie, Bahnhofstraße 1, Spittal. Abholservice Dienstag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr. Telefon: 0664-35 35 803

Lara Mogu und Dominik Glanznig von None's in Gmünd Foto © Pleschberger

Bezirk Hermagor

Bärenwirt Ressi. Hauptstraße 17, Hermagor. Ab 12. November Abholservice donnerstags bis montags (Dienstag und Mittwoch Ruhetag) von 11 bis 15 Uhr. Telefon (04282) 2052.

Lenzhofer. Dellach/Gail 93. Abholservice täglich von 11 bis 14 Uhr. Tages- und Standardgerichte. Zustellung nach Absprache. Telefon (04718) 344.

Reiter. Kötschach-Mauthen 270. Abholservice mittwochs bis sonntags von 11 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 19 Uhr. Geboten werden Tages- und Wunschgerichte. Telefon (04715) 8710.

Pfeffermühle. Kötschach 331, Kötschach-Mauthen. Hausmannskost zu individuellen Abholzeiten. Bestellung per WhatsApp oder Telefon 0664- 103 102 6.

Zur Säge. Werksküche Thurner Holz. Kötschach 163, Kötschach-Mauthen. Abhol- und Lieferservice an Werktagen von 11.30 bis 13 Uhr. Telefon (04715) 812 648.

Amici's Badstüberl, Weißbriach 202, Gitschtal. Pizza, Weidegans, Backhuhn und mehr. Abholservice: donnerstags, freitags und samstags, jeweils von 16 bis 19 Uhr, sonntags durchgehend von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Alles nur mit telefonischer Vorbestellung unter 0650-653 64 33.

Gailwirt. Möderndorf 47, Hermagor. Abholservice täglich von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 20 Uhr. Telefon 0664-107 71 42

Angélique und Robert Cirkovic von Butcher's in Millstatt warten auf Bestellungen Foto © KK/Privat

So starten die Wirte in den zweiten Lockdown

"Wenn schon unser Hotelbetrieb leer bleibt, dann sicher nicht eure Bäuche", verkündet Alfred Kreiner in Möllbrücke in den sozialen Medien. Der „Kreinerhof“-Chef steckt trotz des zweiten Lockdowns den Kopf nicht in den Sand. Seinen Betrieb mit neun Mitarbeitern stellt der Gastronom ab Dienstag, 3. November, wieder auf Liefer- und Abholservice um. Sein „Rippale-Express“ – so bezeichnet der Lurnfelder seinen Bus – steht vollgetankt vor der Tür. Ab acht Portionen tourt er auch bis Spittal und Seeboden. Alfred Kreiner hat Pizza-Kartons zur Auslieferung seiner Rippalen umfunktioniert Foto © KK/Privat

Die Corona-Verordnungen haben den Ganslwochen von Metzgerwirt Emanuel Stadler in Radenthein einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun gibt es Gansl und andere Speisen zum Abholen. Der Schaden sei zwar groß, aber „die Situation hat sich angekündigt, wir haben uns darauf eingestellt und hoffen, dass in einem Monat alles überstanden ist“. Beim Postwirt in Seeboden zeigt sich die Firma Goldeck Textil der Familie Mayer spendabel und erleichtert die Küchenmannschaft von Franz-Josef Schmidt am Freitag um 50 Gansl-Portionen, die in die Goldeck-Kantine geliefert werden.

Wer es lieber mexikanisch mag, ist in der Cantina Mexicana von Daniel Ramsbacher in Spittal richtig. „Wir achten darauf, nur solche Speisen zu liefern, die ihre Qualität bis zur Zustellung halten können, darunter fallen Ripperlvariationen, Burger und Burittos, das sind gefüllte Teigfladen“, sagt Daniel Ramsbacher.

Ein 700 Kilogramm schwerer Ochse wird ab Mitte November in der Pizzeria Peppino von Stefan Lercher in Millstatt in allen möglichen Zubereitungsarten neben Pizza, Sushi und Wild auf die Speisekarte kommen.

Was Justine Wakonig vom Traditionswirtshaus Brückenwirt in Spittal am meisten trifft, ist, dass sie den Großteil der 20 Mitarbeiter wieder beim AMS anmelden muss: „Die Situation ist deprimierend, aber wir kochen weiter, weil der Service im Frühling gut angenommen wurde.“ Man setzt auf Bewährtes wie Wiener Schnitzel, Nudelvariationen und Tagesmenüs.

Der Hermagorer Bärenwirt Manuel Ressi gönnt sich bis 12. November eine Regenerationsphase, dann will er mit seinem Abholservice starten: „Es wird zwei Menüs und Tagesgerichte zum Aufwärmen geben. Bei entsprechender Nachfrage werden wir vielleicht auch einen Lieferservice anbieten.“

The Satisfactory, die Erlebnismarkthalle direkt neben dem Restaurant Zellot, soll laut Chef Josef Nothegger eine begehbare Markthalle bleiben. Ob Pizza oder Thai-Gerichte - das gesamte Angebot steht für die Abholung bereit. "Die Markthalle erfährt mit Marktständen für Hausgemachtes wie Flaschenbier aus der Gärage, Bio-Fairtrade-Kaffee aus der eigenen Rösterei, Wein von den Weinpartnern sowie das Produktsortiment aus der Zellot-Feldküche eine besondere Aufwertung. Am Zellot-Parkplatz wird eine eigene Drive-In-Spur eingerichtet, ebenso stehen zwei Fahrzeuge für Express-Hauszustellungen bereit. Getreu dem Motto: "Da Not lei kan Schwung lossn!"