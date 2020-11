Facebook

Bacher (links) neben Bildungsminister Heinz Faßmann © KK

Wer im Jahr 1979 ein Auslandsstudium machen wollte, sah sich vor große Herausforderungen gestellt, sowohl was den Studienplatz als auch dessen Bezahlung angeht. Gottfried Bacher nahm diese Hürde und machte seinen Master in „Amerikanischen Studien“ in Kansas. „Mit diesem Aufenthalt, wo ich vor allem mein Englisch verbessern wollte, um das Dolmetsch-Studium in Wien zu schaffen, war für mich klar: Internationale Zusammenarbeit, Mobilität und Hochschulwesen interessieren mich“, sagt Bacher.