Das Einsatzkommando Cobra war am Mittwoch in Obervellach im Einsatz. Kurz vor 18.30 Uhr erstattete eine 74-jährige Frau telefonisch Anzeige bei der Polizei. Sie gab an, dass ihre Tochter (52) von deren Sohn (30) geschlagen worden sei. Beim Eintreffen der Polizeistreifen gab das Opfer an, dass sie ihr Sohn nach einer verbalen Auseinandersetzung am Oberkörper gepackt, gegen die Wohnzimmertür und in weiterer Folge zu Boden geschleudert habe.