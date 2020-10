Facebook

Symbolfoto © Jürgen Fuchs

Am Mittwoch gegen Mittag fuhr ein 69-jähriger Spittaler mit seinem Pkw auf der Millstätter Straße (B 98) in Seeboden in Fahrtrichtung Spittal. Im Bereich eines Einkaufsmarktes hielt er auf Höhe des Schutzweges sein Fahrzeug an, um eine Gruppe von Personen die Fahrbahn queren zu lassen. Er blickte der Personengruppe nach und übersah dabei beim Anfahren eine 77-jährige Frau aus der Gemeinde Seeboden, die ebenfalls den Schutzweg überqueren wollte.