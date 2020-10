Facebook

Am Nassfeld rutschte ein Transporter auf einer Skipiste bis in eine Stützmauer © LPD Kärnten

Am Nassfeld kam am Mittwoch ein Kleintransporter auf einer aufgeweichten Skipiste ins Rutschen. Zwei Mitarbeiter der Bergbahnen waren unterwegs, um bei Schneekanonen Wartungen durchzuführen. Beim Überqueren der Piste in Schlanitzen geriet das Fahrzeug ins Rutschen, da der Untergrund von den Regenfällen der vergangenen Tage aufgeweicht war. Das Fahrzeug rutschte insgesamt rund 170 Meter ab, der Lenker (25) konnte es nicht mehr unter Kontrolle bringen. Der Beifahrer (47) konnte noch rechtzeitig abspringen. Der Transporter überschlug sich nämlich und blieb erst in der Stützmauer eines Wohnhauses hängen. Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.