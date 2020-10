Facebook

Kandidieren in Obervellach: Dominik Pacher, Andrew Fair und Josef Gantschacher © KK/PRIVAT

"Ich bin politisch ein kompletter Neueinsteiger, vielleicht ist gerade das der große Vorteil", sagt Andrew Fair (48). Der gebürtige Finkensteiner, der seit 15 Jahren in Obervellach wohnt und als Journalist bei den Oberkärntner Nachrichten arbeitet, will die Entwicklung seiner Heimatgemeinde aktiv mitgestalten. "Vor wenigen Monaten hat sich ein Arbeitskreis von Interessierten zusammen gefunden, die das gleiche Ziel haben: Nämlich unsere Marktgemeinde so lebenswert zu gestalten, dass auch unsere Kinder hier noch leben werden", erzählt Fair, wie es zu seinem Engagement gekommen ist. Mit Parteipolitik hat die neue Liste, die unter "Miteinånd in Obervellach"antreten wird, nichts am Hut: "Mandatare der Namensliste M.U.T. und der FPÖ haben sich über Parteigrenzen hinweg zusammen gefunden, um etwas zu bewegen. Wir haben Junge im Team, aber auch viele mit Lebenserfahrung. Ich denke, diese Mischung macht uns aus", schildert Fair, der als Unabhängiger auch als Bürgermeister kandidiert.