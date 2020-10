Facebook

In den Spitälern füllen sich die Betten mit Corona-Patienten © Weichselbraun

97 Neuinfektionen wurden Dienstagfrüh in Kärnten vermeldet. Am Nachmittag (Stand 16 Uhr) wurden weitere 82 Neuinfektionen bekannt. Eine Spitalsbehandlung benötigten mit Stand 9 Uhr 53 Patienten, davon lagen drei auf der Intensivstation, berichtete der Landespressedienst am Dienstag. Angesichts der deutlich gestiegenen Zahl der Hospitalisierungen wird nun daran gearbeitet, Kapazitäten in den Spitälern für Covid-19-Patienten freizumachen.