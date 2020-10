Facebook

Die Einbrecher (Symbolfoto) machten schwere Beute © (c) Rainer Fuhrmann - Fotolia

Bisher unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Dienstag ein ebenerdiges Fenster eines Verkaufslagers ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Dort brachen sie mehrere Türen auf und gelangten in die Büroräumlichkeiten, wo sie einen Standtresor mit rund 150 Zentimeter Höhe, grau lackiert - unter Zuhilfenahme einer Sackrodel stahlen.