Spittal an der Drau in alten Ansichten: Kalender für 2021 erhältlich © KK/STADTARCHIV

Kennen Sie die alte Mautstation in der Bogengasse, die Stadtpfarrkirche vor ihrem Umbau oder die Bezirkshauptmannschaft ohne Bewuchs? Diese und andere Motive finden sich im soeben neu erschienenen Kalender "Spittal an der Drau in alten Ansichten 2021". Wie in den vergangenen Jahren haben die Mitarbeiter des Stadtarchivs Spittal diesmal markante historische Fotografien und Dias in schwarz/weiß aus den Beständen des Archivs in Kalenderform zusammengestellt. Das Ergebnis sind spannende Einblicke in die Geschichte der Bezirksstadt, die so manch Alt-Bekanntes in neuem Licht erscheinen, aber auch Vergessenes wieder neu ins Blickfeld rücken lassen.