Am kommenden Wochenende wird es am Freidhof in Spittal keine gemeinsame Feier geben. © KK/EGGSPRESS

Die Gräber zu besuchen, der Verstorbenen zu gedenken, für sie zu beten und sich der eigenen Sterblichkeit bewusst zu werden, gehört wesentlich zum christlichen Glauben, besonders an Allerheiligen und Allerseelen. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen in der aktuellen Entwicklung der Pandemie ist das Totengedenken heuer jedoch nicht in gewohnter Weise möglich. Nach einem Aufruf der Österreichischen Bischofskonferenz an die Pfarrgemeinden finden in diesem Jahr auch am Stadtfriedhof Spittal daher keine gemeinsamen Gottesdienste zu Allerheiligen und Allerseelen statt. Die Gräber werden aber gesegnet werden, wenn auch nicht im Rahmen einer gemeinsamen Feier. Die Bischöfe ermutigen aber ausdrücklich dazu, anlässlich von Allerheiligen und Allerseelen für die Verstorbenen zu beten. Von größeren Familienzusammenkünften möge aber heuer in diesem Zusammenhang Abstand genommen werden. Die Besucher des Stadtfriedhofs Spittal sind angehalten, während des Aufenthalts auf dem Friedhofsgelände eine MNS-Maske zu tragen. Hilfen für das persönliche Gebet für die Verstorbenen (zu Hause und an den Gräbern) finden sich u. a. im Gotteslob, den diözesanen Websites sowie unter