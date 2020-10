Wie bei James Bond Kugelschreiber entpuppte sich als tödliche Waffe

Polizei nahm mutmaßliche Drogenbande in Hermagor fest. Neben großen Mengen an Drogen wurden auch Waffen gefunden, darunter ein Schießkugelschreiber.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ob der Kuli selbst umgebaut oder gekauft wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen © LPD Kärnten

"Ich habe so etwas bisher nur einmal gesehen und das war während meiner Ausbildung", sagt Katrin Horn, Bezirkspolizeikommandantin von Hermagor. Bei einem mutmaßlichen 27-jährigen Drogendealer aus Hermagor wurden am Montag neben großen Mengen an Suchtmitteln auch Waffen gefunden. Darunter eine echte "Rarität", die an 007-Utensilien aus James-Bond-Filmen erinnert: ein Schießkugelschreiber. Diese Feuerwaffe hätte durchaus tödliche Wirkung. "Ob diese selbst umgebaut wurde oder ob die Waffe gekauft wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen", so Horn.