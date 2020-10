Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Waldspaziergänge bieten sich am heutigen Sonntag an © APA/BARBARA GINDL

Ein Hochausläufer bestimmt am Sonntag weitgehend das Wetter in unserem Land. Deshalb scheint nach der Auflösung einiger Nebel- oder Hochnebelbänke zumeist sogar länger die Sonne und Wolken spielen nur eine Nebenrolle. Der Sonntag bietet somit recht günstige Bedingungen für Unternehmungen im Freien und die Temperaturen sind besonders in der Sonne in den Niederungen am Nachmittag recht angenehm. So erwarten wir zum Beispiel in Oberdrauburg in den Nachmittagsstunden Werte bis knapp 15 Grad.