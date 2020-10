Facebook

Die Linde stand in der Mitte einer Kreuzung in Treffling © KK/PRIVAT

"Vizebürgermeister Christian Tribelnig war nicht mit der Kompetenz ausgestattet, die Dorflinde in Treffling fällen zu lassen“, sagt Doris Burgstaller, stellvertretende Leiterin der Gemeindeabteilung des Landes. Er habe laut Burgstaller „eigenmächtig und gesetzeswidrig gehandelt“. Nach erfolgter Prüfung durch die Gemeindeabteilung wurde der Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Die Dorflinde, die am 6. August in Treffling (Seeboden) gefällt wurde, lieferte den Anstoß für das aufsichtsbehördliche Verfahren.